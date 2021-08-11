Священника ПЦУ будет судить оккупационный суд: известна дата заседания

В Крыму будут судить священника, против которого оккупанты составили административное нарушение после того, как сорвали богослужение . Суд уже определился с датой заседания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Крымской правозащитной группы.

Отметим, что против священника было составлено административное нарушение в соответствии с ч. 4, ст. 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях).

Известно, что заседание окупационного Белогорского суда, во время которого рассмотрят дело задержанного назначено на 17 августа 2021 года.