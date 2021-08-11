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Священника ПЦУ буде судити окупаційний суд: відома дата засідання

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Крим, Середа 11 серпня 2021 19:52
Священника ПЦУ буде судити окупаційний суд: відома дата засідання Фото: Священика ПЦУ буде судити окупаційний суд (cerkva-krim.at.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Криму судитимуть священника, проти якого окупанти склали адміністративне порушення після того, як зірвали богослужіння. Суд вже визначився з датою засідання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Кримської правозахисної групи.

Відзначимо, що проти священника було складено адміністративне порушення відповідно до ч. 4, ст. 5.26 КоАП РФ (Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання).

Відомо, що засідання окупаційного Білогірського суду, під час якого розглянуть справу затриманого назначено на 17 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як окупанти увірвалися до храму Кримської єпархії Православної Церкви України в Криму та зірвали богослужіння.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що МЗС України засуджує утиски ПЦУ й релігійних громад з боку Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях.

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Крим ПЦУ
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