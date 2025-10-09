Священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки призовників за кордон

На Буковині викрили священника УПЦ МП, який разом зі спільником налагодив так звану схему по переправці призовників до країн ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.
Священнослужителя та його спільника - 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району правоохоронці викрили в Чернівцях.
За даними слідства, за 13 тисяч євро з особи священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати їх перетин українсько-румунського кордону.
Спільник священника відповідав за транспорт та супровід "клієнтів" з Тернопільської до Чернівецької області, де й мала відбутися передача коштів і подальший інструктаж.
Під час отримання 26 тисяч євро у Чернівцях організаторів затримано.
Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи:
Священнослужителю - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 млн гривень.
Його спільнику - тримання під вартою з можливістю внесення застави 605 600 гривень.
Нагадаємо, раніше викрили настоятеля одного з храмів у Волинській області, який пропонував за хабар забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.
Також нещодавно правоохоронці затримали священника, який коригував удари росіян по Сумській області.
Клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх окупантам.