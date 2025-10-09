Священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки призовників за кордон

Священнослужителя та його спільника - 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району правоохоронці викрили в Чернівцях.

За даними слідства, за 13 тисяч євро з особи священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати їх перетин українсько-румунського кордону.

Спільник священника відповідав за транспорт та супровід "клієнтів" з Тернопільської до Чернівецької області, де й мала відбутися передача коштів і подальший інструктаж.

Під час отримання 26 тисяч євро у Чернівцях організаторів затримано.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи:

Священнослужителю - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 млн гривень.

Його спільнику - тримання під вартою з можливістю внесення застави 605 600 гривень.