Священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки призовників за кордон

Фото: за священника можуть внести заставу понад мільйон гривень (facebook.com/chrn.gp.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

На Буковині викрили священника УПЦ МП, який разом зі спільником налагодив так звану схему по переправці призовників до країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

Священнослужителя та його спільника - 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району правоохоронці викрили в Чернівцях.

За даними слідства, за 13 тисяч євро з особи священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати їх перетин українсько-румунського кордону.

Спільник священника відповідав за транспорт та супровід "клієнтів" з Тернопільської до Чернівецької області, де й мала відбутися передача коштів і подальший інструктаж.

Під час отримання 26 тисяч євро у Чернівцях організаторів затримано. 

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи:

Священнослужителю -  тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 млн гривень.

Його спільнику - тримання під вартою з можливістю внесення застави 605 600 гривень.

 Фото: священника разом зі спільником затримали в Чернівцях (Чернівецька обласна прокуратура)

Нагадаємо, раніше викрили настоятеля одного з храмів у Волинській області, який пропонував за хабар забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.

Також нещодавно правоохоронці затримали священника, який коригував удари росіян по Сумській області.

Клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх окупантам.

