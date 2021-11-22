СВР запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии
Служба внешней разведки Украины запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии. Это способствует усовершенствованию системы кадрового обеспечения службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СВР.
Сообщается, что в системе Службы внешней разведки создан Тренинговый центр, основной задачей которого является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины ликвидировал Академию внешней разведки по представлению Министерства образования и науки.
Отметим, академия была создана в 1995 году сначала как факультет Национальной академии Службы безопасности Украины, после факультет переформатировали в центр. В 2007 году появился институт, который осуществлял подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников Службы внешней разведки. В мае 2019 года институт реорганизовали в Академию внешней разведки Украины.