ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

СВР запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 ноября 2021 12:59
СВР запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии Фото: здание бывшей Академии внешней разведки в Киеве (wikimedia.org by Олекса-Київ)
Автор: Сергей Новиков

Служба внешней разведки Украины запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии. Это способствует усовершенствованию системы кадрового обеспечения службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СВР.

Сообщается, что в системе Службы внешней разведки создан Тренинговый центр, основной задачей которого является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ликвидировал Академию внешней разведки по представлению Министерства образования и науки.

Отметим, академия была создана в 1995 году сначала как факультет Национальной академии Службы безопасности Украины, после факультет переформатировали в центр. В 2007 году появился институт, который осуществлял подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников Службы внешней разведки. В мае 2019 года институт реорганизовали в Академию внешней разведки Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ