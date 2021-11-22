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СЗР запустила тренінговий центр замість ліквідованої Академії

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 12:59
СЗР запустила тренінговий центр замість ліквідованої Академії Фото: будівля колишньої академії зовнішньої розвідки в Києві (wikimedia.org by Олекса-Київ)
Автор: Сергей Новиков

Служба зовнішньої розвідки України запустила тренінговий центр замість ліквідованої Академії. Це сприяє вдосконаленню системи кадрового забезпечення служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СЗР.

Повідомляється, що в системі Служби зовнішньої розвідки створено тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ліквідував Академію зовнішньої розвідки за поданням Міністерства освіти і науки.

Зазначимо, академія була створена в 1995 році спочатку як факультет Національної академії Служби безпеки України, після факультет переформатували в центр. У 2007 році з'явився інститут, який здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників Служби зовнішньої розвідки. У травні 2019 року інститут реорганізували в Академію зовнішньої розвідки України.

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