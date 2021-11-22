СЗР запустила тренінговий центр замість ліквідованої Академії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СЗР .

Повідомляється, що в системі Служби зовнішньої розвідки створено тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ліквідував Академію зовнішньої розвідки за поданням Міністерства освіти і науки.

Зазначимо, академія була створена в 1995 році спочатку як факультет Національної академії Служби безпеки України, після факультет переформатували в центр. У 2007 році з'явився інститут, який здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників Служби зовнішньої розвідки. У травні 2019 року інститут реорганізували в Академію зовнішньої розвідки України.