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Своїх постріляв. У окупантів на фронті не витримує психіка (перехоплення)

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П'ятниця 14 липня 2023 19:50
Своїх постріляв. У окупантів на фронті не витримує психіка (перехоплення) Фото: росіяни починають вбивати один одного на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові не витримають психологічне напруження на фронті та починають стріляти по інших окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами одного з окупантів, російські військові не витримують психологічну напругу на фронті. Деякі з них закінчують життя самогубством, а деякі починають стрілят по своїх же.

Зокрема нещодаво в одній з рот окупант вихопив зброю та почав погрожувати всіх вбити. Однак його ліквідували, а тіло винесли за межі позицій росіян.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

Також під час перехоплення стало відомо, що російські військові бояться контрнаступу Збройних сил України та скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів.

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