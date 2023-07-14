ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Своих пострелял. У оккупантов на фронте не выдерживает психика (перехват)

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 19:50
Своих пострелял. У оккупантов на фронте не выдерживает психика (перехват) Фото: россияне начинают убивать друг друга на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные не выдержат психологического напряжения на фронте и начинают стрелять по другим оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам одного из оккупантов, российские военные не выдерживают психологическое напряжение на фронте. Некоторые из них кончают жизнь самоубийством, а некоторые начинают стрелять по своим же.

В частности, недавно в одной из рот оккупант выхватил оружие и начал угрожать всех убить. Однако его ликвидировали, а тело вынесли за пределы позиций россиян.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Залужный об использовании вооружения от партнеров: Это нам решать, как убивать врага
Залужный об использовании вооружения от партнеров: Это нам решать, как убивать врага
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины