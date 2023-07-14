Своих пострелял. У оккупантов на фронте не выдерживает психика (перехват)

Российские военные не выдержат психологического напряжения на фронте и начинают стрелять по другим оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам одного из оккупантов, российские военные не выдерживают психологическое напряжение на фронте. Некоторые из них кончают жизнь самоубийством, а некоторые начинают стрелять по своим же.

В частности, недавно в одной из рот оккупант выхватил оружие и начал угрожать всех убить. Однако его ликвидировали, а тело вынесли за пределы позиций россиян.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

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