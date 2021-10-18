Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду

На третьем году каденции Владимира Зеленского все чаще звучит вопрос, ограничится ли он одним президентским сроком, как обещал в 2019 году, или попробует переизбраться.

Зеленский на этот счет избегает конкретики и дает весьма туманные намеки, но все же не отбрасывает такую возможность. Тогда как и в провластном, и в оппозиционном политическом лагере фактически никто не сомневается, что на следующие президентские выборы Зеленский пойдет.

И здесь у власти возникает проблема: как обеспечить нужную очередность выборов президента и Верховной рады. Ведь в украинских политических реалиях намного выгоднее провести парламентские выборы вскоре после выборов главы государства. И на волне успеха завести в Раду солидную пропрезидентскую фракцию. История Зеленского и "Слуги народа" 2019 года этому лучшее подтверждение.

Если говорить о будущих выборах, то одно дело, когда кандидат заходит в избирательную кампанию, имея свое монобольшинство в Раде и подконтрольный Кабмин. И другое – когда его политсила вынуждена искать компромиссы с другими фракциями и вместе формировать правительство.

Есть и третий сценарий – "Слуга народа" может и вовсе оказаться за бортом коалиции после следующих парламентских выборов. Или же в следующем созыве такую коалицию вообще не получится сформировать. И если выборы Рады пройдут за полгода до президентских, а не наоборот, это может ослабить позиции Зеленского во время будущей кампании.

Дата очередных выборов президента известна – 31 марта 2024 года. Но насчет даты выборов в ВР есть определенные сомнения.

Конституционная арифметика

В Конституции предусмотрено сразу несколько временных рамок, которые определяют срок полномочий парламента. Согласно 77 статьи Основного закона, очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной рады. И в то же время есть статья 76, в которой указано, что срок полномочий парламента – пять лет.

Если Рада избирается на очередных выборах от созыва к созыву, без роспусков и перевыборов, то никаких проблем с выполнением этих двух норм нет. Но если парламент избирался на досрочных выборах, тогда появляются противоречия.

Рада нынешнего созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля, а вступила в полномочия 29 августа 2019 года. Пятый год работы этого парламента начнется 29 августа 2023 года. Значит, по 77 статье Конституции, новые выборы должны пройти 29 октября 2023 года. Но в таком случае народные депутаты проработают не пять лет, как это предусмотрено той же Конституцией, а четыре года с небольшим. Чтобы выполнить условие о пяти годах полномочий, нужно проводить выборы осенью 2024-го – то есть уже после президентских.

Выборы в Раду должны пройти осенью 2023-го, сказал в комментарии РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. "На данный момент Конституция говорит нам, что осенью 2023 года – выборы в Раду. Президентские, соответственно, должны состояться весной 2024-го. Мы не будем нарушать Конституцию и законы", – сказал Корниенко.

При этом он подчеркнул, что толковать Основной закон может лишь Конституционный суд. "Если кто-то обратится в КС, мы услышим официальную версию, но пока что все основные толкования – это просто политологические упражнения", – отметил глава СН.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что разноречий по поводу трактовки даты следующих выборов быть не должно. Но при желании сдвинуть их на более поздний срок у правящей команды все-таки будет поле для маневров.

Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко утверждает, что, согласно Конституции, следующие выборы должны состояться в конце октября 2023 года.

"В рамках срока пять лет есть конкретная норма о том, что очередные выборы проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Очевидно, что конкретная специальная норма имеет перевес над общей нормой о том, что срок полномочий не превышает пять лет", – объяснил РБК-Украина эксперт. По его словам, Конституция написана таким образом, чтобы срок полномочий парламента не составил больше пяти лет.

С юридической точки зрения следующие выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2023 года, соглашается эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. Но есть и политические причины, по которым они могут быть отложены, уточнил он.

"Для правящей команды технологически более выгодно провести сначала очередные президентские выборы, а затем очередные парламентские. Потому что у президента рейтинг выше, чем у его партии. Из-за этого с очень большой долей вероятности можно ожидать обращение в КСУ с требованием разъяснить противоречия двух норм Основного закона", – отметил в разговоре с РБК-Украина Попов.

Политолог Владимир Фесенко также полагает, что в будущем депутаты могут обратиться в Конституционный суд за разъяснением насчет даты голосования. Дальше все будет зависеть от его решения, говорит эксперт. Но если парламентские выборы и пройдут перед президентскими, это не представит огромной проблемы для команды Зеленского, считает политолог.

"Это не критично. Представим, что парламентские выборы пройдут в 2023 году, исходя из опыта, в лучшем случае новая Верховная рада начнет работу в конце ноября – в начале декабря. Может произойти так, что новый парламент не сможет создать коалицию и сформировать правительство. Тогда останется прежнее правительство до тех пор, пока не закончится президентская избирательная кампания", – допустил Фесенко.

То, что КСУ может указать датой выборов октябрь 2024-го, полностью исключать нельзя, говорит Колиушко. "Если у нас было решение Конституционного суда в 2002 году, что одна каденция плюс одна каденция равно одна каденция (речь о обсуждавшемся тогда потенциальном третьем сроке Леонида Кучмы, - ред.), то и в этот раз может быть любое решение", – отметил Колиушко.

Учитывая непростую ситуацию вокруг КСУ, его вывод может быть каким угодно, считает Попов. Если суд решит продолжить полномочия парламента, это будет дополнительным аргументом для консолидации внутри правящей фракции, уточнил эксперт.

Пока же КСУ находится в подвешенном состоянии, у Банковой там нет лояльного большинства. Зеленский еще в марте, чтобы заменить двух членов КСУ – главу суда Александра Тупицкого и Александра Касминина, отменил указ Виктора Януковича об их назначении. Уволенные судьи с этим не согласны и их в этом конфликте поддерживают несколько других членов КСУ.

В следующем году ситуация в суде может перемениться в пользу Банковой, учитывая, что у Тупицкого и Касминина истекает срок их полномочий. А потому вопрос законности или незаконности назначения на их вакансии новых судей отпадет сам по себе.

РБК-Украина также обратилось за разъяснениями и в Центральную избирательную комиссию. Там в ответ на запрос издания не назвали дату проведения следующих выборов, а лишь процитировали соответствующие статьи Конституции.

Полная перезагрузка

Информированные собеседники РБК-Украина в команде власти подтвердили, что там уже задумываются над проблемой даты парламентских выборов. Но какого-то определенного плана действий еще нет.

Если нынешняя рейтинговая ситуация кардинально не изменится за два ближайших года, то в Раде следующего созыва создать работающую коалицию будет очень непросто. Вряд ли у "Слуги народа" вновь будет монобольшинство, следовательно, даже при лучшем сценарии им придется договариваться с меньшими фракциями.

Владимир Зеленский в Раде (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Более вероятным в СН считают сценарий, при котором избранный осенью 2023 года под конец каденции Зеленского парламент вообще окажется недоговороспособным. К тому же как минимум с весны 2023 года начнется решающая фаза парламентской гонки, во время которой ВР априори малоэффективна.

Банковая в такой ситуации сможет прибегнуть к популярному в политической практике методу – играть на противостоянии между президентом и парламентом. И подталкивать общественное мнение к необходимости досрочного роспуска уже новой ВР, раз уж она столь неэффективна. Даже можно будет совместить дату досрочных выборов в Раду с президентскими в марте 2024 года. И преподнести это как полную перезагрузку всей системы власти.

Конституция запрещает президенту досрочно распускать Раду в последние полгода полномочий главы государства. Но, как показали события 2019 года, при наличии политической воли и подходящей политической конъюнктуры подобные препятствия можно обходить.

"Здесь есть другая проблема: у нас все выстроено на том, что все органы власти работают сообща, эффективно, в интересах украинского народа и т.д. Играть на недееспособности Рады – это совсем другой подход", – сказал собеседник издания.

Найти 45 депутатов, которые обратились бы в КС с запросом о дате следующих выборов, с расчетом на то, что суд решит сдвинуть их с 2023-го на 2024-й – вполне реально. Это могут сделать мажоритарщики, которые не будут видеть для себя шансов попасть в ВР следующего созыва, избираемую по партийным спискам. И, следовательно, готовых подставляться под публичную критику.

Безусловно, попытки играть с датой выборов в ВР вызовут массу возмущения со стороны любой оппозиции. Но на самом деле, размышляют в СН, многие депутаты оппозиционных фракций будут не против посидеть в Раде дополнительный год, хоть и никогда не признаются в этом на публике.

Если перенос даты выборов в Раду вызывает столько трудностей, то теоретически можно было бы зайти с другой стороны – перенести на более ранний срок выборы президента, назначив их перед парламентскими, например, на весну 2023 года. Полностью сбрасывать со счетов такой сценарий тоже не стоит, но его пока берегут на самый крайний случай.

"Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны", – сказал собеседник издания в ОП.

И здесь тоже есть важный нюанс. Избирательный кодекс прямо запрещает главе государства, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы. "Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали", – сказал источник РБК-Украина во властных кругах.

Рада в смартфоне

Параллельно с решением проблемы-2023 во власти задумываются и над другими способами, как укрепить свои позиции на следующих выборах. По информации издания, закрытые социсследования показывают крайне высокий уровень поддержки Зеленского среди нынешних 16-летних украинцев. "Старых" политиков теперешние старшеклассники если и знают, то голосовать за них в массе своей не готовы.

Теперь главная задача – как конвертировать эту поддержку в реальные голоса на выборах. Ключевая проблема в мобилизации молодого и, тем более, юного электората – чисто техническая. Молодежь больше всего отпугивает необходимость добираться в воскресенье до участков и стоять там в очередях за бюллетенями и к урнам.

Голосование во время выборов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Возможность электронного голосования, с ноутбука или даже смартфона, могла бы сразу снять эту проблему, дав нынешней команде власти массу дополнительных голосов. И задача разработать такую систему, по информации РБК-Украина, поставлена "на самом верху".

Но есть проблемы с ее технической реализацией – обеспечением надежности и безопасности электронного голосования, невозможности фальсификаций и т.д. Тем более, любые электронные системы голосования несомненно попытаются взломать российские спецслужбы.

Совсем недавно украинцы массово жаловались на то, что получить сертификат о вакцинации в "Дие" не удавалось после десятков или даже сотен попыток. А электронное голосование, легитимность которого признали бы и в Украине, и на Западе – намного более сложная техническая задача. И готового решения на горизонте пока не видно.

Промежуточным шагом могла бы стать установка на избирательных участках машин для голосования, которые автоматизировали бы отдельные избирательные процедуры и сократили бы срок пребывания избирателя на участке. Покрыть ими всю страну к 2023 году вряд ли реально и точно очень дорого. Потому в качестве эксперимента их могут установить хотя бы на отдельных участках в крупных городах – как раз там, где сосредоточена молодежь.