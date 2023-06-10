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Свьонтек виграла третій "Ролан Гаррос" за чотири роки: вона підтримує Україну

Фото: Іга Свьонтек відіграла турнір із українським прапорцем (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом польської тенісистки Іги Свьонтек завершився цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції. Вона закріпиться в статусі першої ракетки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, фінал, жінки

Свьонтек – Мухова – 2:1 (6:2, 5:7, 6:4)

22-річна полька в двох сетах здолала чеську тенісистку Мухову. Шлях до перемоги Свьонтек проклала в стартових геймах. Із брейком вона швидко впевнено повела (3:0). Опонентка зуміла нав'язати боротьбу, але врятувати сет вже не змогла.

Лідерка рейтингу WTA передусім безпомилково відіграла на власних подачах. А у восьмому геймі Свьонтек узяла "під нуль" подачу Мухової та повела за партіями. Старт другого сету нагадав перший – польська тенісистка знову з брейком виграла три гейми поспіль.

Однак, тепер чешка відшукала внутрішні резерви для камбеку. Мухова трохи несподівано зуміла вирівняти становище (3:3). Далі більше. Вона оформила ще два брейки проти одного в Свьонтек і виграла сет. Класно розпочала і третю партію, повівши 2:0.

Утім, полька недарма впродовж тривалого часу залишається першою на планеті. Вона оперативно опанувала ситуацію та вжа за три гейми була попереду. Та це був лише початок великої драми. І Свьонтек, і Мухова погіршили виступи на власних подачах, тож обмінялися брейками.

Зрештою, під час тривалого розіграшу за рахунку 4:4 полька таки зуміла схилити шальки терезів на свій бік. Ця невдача чешки стала фатальною. Далі на власній подачі вона кілька разів помилилася і завершила матч поразкою через подвійну помилку.

Для Свьонтек титул у Парижі став четвертим у серії турнірів "Великого шолома". Тричі польська тенісистка тріумфувала саме на French Open. Увесь мейджор вона провела зі синьо-жовтою стрічкою на бейсболці на знак підтримки України.

До слова, напередодні Джоковіч і Рууд стали фіналістами "Ролан Гарроса" серед чоловіків.

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