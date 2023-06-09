Джоковіч вибив Алькараса в півфіналі "Ролан Гарроса", Рууд здолав Звєрєва

Пару фіналістів Відкритого чемпіонату Франції з тенісу склали сербський тенісист Новак Джоковіч і норвежець Каспер Рууд. Вони переграли Карлоса Алькараса з Іспанії та німця Александера Звєрєва відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Roland Garros, 1/2 фіналу, чоловіки

Алькарас – Джоковіч – 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6)

Рууд – Звєрєв – 3:0 (6:3, 6:4, 6:0)

Балканець потужно розпочав проти першої ракетки світу. Алькарас відверто проспав активний дебют Джоковіча та вже в середині сету "горів" 1:4. Сяк-так іспанський тенісист стабілізував гру, але відіграти відставання до кінця партії не зумів.

Зате нав'язав конкуренцію у другій. Суперники йшли на рівних до восьмого гейму, а потім обмінялися брейками. Коли ж рахунок вийшов на рубіж 5:5 видавалося, що тай-брейку не уникнути. Утім, Алькарас виграв і гейм на власній подачі, і набрав "під нуль" пункт на подачі серба.

Та очікуваної інтриги далі глядачі не побачили. Молодий іспанець у двох наступних сетах спромігся виграти лише два гейми та за годинку з хвостиком уже зачохлив ракетку. Натомість Джоковіч оформив шостий вихід у фінал French Open (2 перемоги).

У другому півфіналі Рууд розібрався з німецьким тенісистом за 2 години. Кожна з трьох партій розгорталася за іншим сценарієм, але неодмінно завершувалися успіхом Рууда. Тим часом результати Звєрєву від сету до сету погіршувалися.

Якщо в першій партії він чинив максимальний опір у кожному розіграші, набрав пункт на подачі суперника та навіть відіграв сет-пойнт, то в другому закінчив без брейків і з програною "під нуль" власною подачею у середині сету. Третя ж партія стала повним фіаско Звєрєва. Рууд не віддав німцю жодного гейму та вдруге поспіль виступить у фіналі.

Матч Джоковіч – Рууд відбудеться у неділю, 11 червня. Початок поєдинку – о 16:00 за київським часом. У разі тріумфу на паризьких кортах сербський тенісист поверне статус першої ракетки планети.