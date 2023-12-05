UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свьонтек увійшла в елітний клуб тенісних легенд: яке нове досягнення першої ракетки світу

Фото: Іга Свьонтек завершить рік першою ракеткою планети (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Польська спортсменка Іга Свьонтек продовжила переписувати історію жіночого тенісу. Нове звершення першої ракетки світу досі підкорилося лише дев'ятьом тенісисткам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yardbarker.

22-річна полька вже 80 тижнів перебувала на першому рядку світового рейтингу. Лідерка туру стала десятою тенісисткою в історії, яка досягла цього рубежу.

Свьонтек уперше піднялася нагору класифікації у квітні 2022 року. З тих пір польська тенісистка лише ненадовго віддавала лідерство білорусці Аріні Сабаленко. Повернення до ролі першої ракетки світу сталося після тріумфального Підсумкового турніру WTA.

За історію жіночого туру найдовше в рейтингу лідирувала Штеффі Граф. Культова німкеня перебувала в ролі лідера загалом 377 тижнів. До чільної трійки також входять знамениті американки – Мартіна Навратілова (332) та Серена Вільямс (319).

Топ-10 перших ракеток світу за тривалістю перебування в статусі лідера:

  1. Штеффі Граф – 377 тижнів
  2. Мартіна Навратілова – 332
  3. Серена Вільямс – 319
  4. Кріс Еверт – 260
  5. Мартіна Хінгіс – 209
  6. Моніка Селеш – 178
  7. Ешлі Барті – 121
  8. Жустін Енін – 117
  9. Ліндсей Девенпорт – 98
  10. Іга Свьонтек – 80

До слова, раніше пригадали всі перемоги в кар'єрі Джоковіча на ATP Finals.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Серена УильямсТеннис