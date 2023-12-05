Свентек вошла в элитный клуб теннисных легенд: какое новое достижение первой ракетки мира

22-летняя полька уже 80 недель находилась на первой строчке мирового рейтинга. Лидер тура стала десятой теннисисткой в истории, которая достигла этого рубежа.

Свентек впервые поднялась вверх классификации в апреле 2022 года. С тех пор польская теннисистка лишь ненадолго отдавала лидерство белоруске Арине Соболенко. Возвращение к роли первой ракетки мира произошло после триумфального Итогового турнира WTA.

За историю женского тура дольше всего в рейтинге лидировала Штеффи Граф. Культовая немка находилась в роли лидера в общей сложности 377 недель. В главную тройку также входят знаменитые американки – Мартина Навратилова (332) и Серена Уильямс (319).

Топ-10 первых ракеток мира по продолжительности пребывания в статусе лидера: