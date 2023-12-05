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Свентек вошла в элитный клуб теннисных легенд: какое новое достижение первой ракетки мира

Фото: Ига Свентек завершит год первой ракеткой планеты (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Польская спортсменка Ига Свентек продолжила переписывать историю женского тенниса. Новое свершение первой ракетки мира до сих пор подчинилось только девяти теннисисткам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yardbarker.

22-летняя полька уже 80 недель находилась на первой строчке мирового рейтинга. Лидер тура стала десятой теннисисткой в истории, которая достигла этого рубежа.

Свентек впервые поднялась вверх классификации в апреле 2022 года. С тех пор польская теннисистка лишь ненадолго отдавала лидерство белоруске Арине Соболенко. Возвращение к роли первой ракетки мира произошло после триумфального Итогового турнира WTA.

За историю женского тура дольше всего в рейтинге лидировала Штеффи Граф. Культовая немка находилась в роли лидера в общей сложности 377 недель. В главную тройку также входят знаменитые американки – Мартина Навратилова (332) и Серена Уильямс (319).

Топ-10 первых ракеток мира по продолжительности пребывания в статусе лидера:

  1. Штеффи Граф – 377 недель
  2. Мартина Навратилова – 332
  3. Серена Уильямс – 319
  4. Крис Эверт – 260
  5. Мартина Хингис – 209
  6. Моника Селеш – 178
  7. Эшли Барти – 121
  8. Жюстин Энин – 117
  9. Линдсей Дэвенпорт – 98
  10. Ига Свентек – 80

К слову, ранее вспомнили все победы в карьере Джоковича на ATP Finals.

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Серена УильямсТеннис