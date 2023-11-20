Джоковіч виграв рекордний титул ATP: 7 топових фіналів найкращого тенісиста всіх часів

Перша ракетка світу Новак Джоковіч завдяки перемозі над італійцем Янніком Зіннером у вирішальному поєдинку ATP Finals-2023 вийшов в одноосібні лідери за кількістю титулів за підсумками року.

36-річний серб обійшов колишнього титана світового тенісу – Роджера Федерера. Легендарний швейцарець перемагав на підсумкових турнірах 6 разів (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). Загалом Маестро провів 10 фіналів, але чотири з них програв (тричі – Джоковічу).

Балканець фактично не мав проблем із молодшим на 14 років опонентом. Зіннер двічі взяв по три гейми та капітулював за 104 хвилини в першому для себе фіналі змагань за підсумками сезону. Натомість Джоковіч був нестримним – 13 ейсів, 91% виграних на першій подачі очок і 100% відіграних брейк-пойнтів. Браво, чемпіоне!

Уперше сербський тенісист з'явився у фіналі турніру ще тоді, коли він іменувався Masters Cup. У 2008 році в боротьбі за тенісну корону він зійшовся з росіянином Ніколаєм Давиденком. Джоковіч уже перемагав уродженця Волгограда на груповому турнірі, а у фіналі шокував потужним першим сетом (6:1). У другому серб підпустив російського тенісиста, але не більше (7:5).

Вдруге до вирішального матчу ATP Finals Джоковіч дістався в 2012-му. Тут він започаткував серію, коли п'ять разів поспіль грав у фіналах змагань. Першим опонентом балканця був Федерер. Напруженою була стартова партія, в якій довелося грати тай-брейк. Успіх Джоковіча там надав імпульс до загальної перемоги після другої (7:5).

Натомість у наступному році суперником серба став інший одвічний конкурент – Рафа Надаль. Король ґрунтових кортів на "харді" почувався не так упевнено, тож програв Джоковічу в двох сетах (3:6, 4:6). У 2014 році вболівальники чекали на нову битву балканця з Федерером, але швейцарець перед фіналом знявся з розіграшу через травму спини.

Та що має статися, те станеться. Маестро повернувся у фіналі-2015 та спробував зупинити чемпіонську ходу Джоковіча. Не вдалося. Серб розібрався зі швейцарським тенісистом ззовні так легко, як і з Надалем за два роки до того. Навіть підсумковий рахунок протистояння був ідентичним – 6:3, 6:4.

Здавалося, що в 2016 році Джоковіч оновить рекорд за здобутими титулами поспіль. Утім, іншої думки притримувався Енді Маррей. Британець впорався зі спротивом балканця. Сербський тенісист нічого не зміг протиставити "залізному" представнику Альбіону (3:6, 4:6).

Невдача спіткала Джоковіча і в 2018-му. Цього разу суперником белградця став німець Алекс Звєрєв. На груповому етапу серб легко розібрався з етнічним росіянином у двох сетах (6:1, 6:4). А ось повторити успіх у фіналі не зумів. Опонент зробив висновки з попередньої невдачі та оформив реванш у фіналі (6:4, 6:3).

Той поєдинок ще й став рубіконом, за яким завершилася ера домінування "великої четвірки" в складі Федерера, Надаля, Джоковіча та Маррея на ATP Finals. Після тріумфу Звєрєва до фіналів діставався лише серб. Та й таке трапилося двічі – цьогоріч і торік.

У 2022 році Джоковіч у вирішальному матчі протистояв норвежцю Рууду. Скандинав бився до останнього в першій партії, але таки програв (5:7). Натомість у другому сеті досвідчений балканець виглядав ще впевненіше та дотиснув Рууда за півтори години. І ось новий, рекордний тріумф. Здається, у тепер заочній битві з Федерером і Надалем серб переміг...