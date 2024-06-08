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Свьонтек учетверте за 5 років тріумфувала на "Ролан Гарросі"

Фото: Іга Свьонтек стала королевою ґрунту (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка світу Іга Свьонтек переграла італійську тенісистку Ясміне Паоліні у фіналі Відкритого чемпіонату Франції 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, фінал, жінки

Свьонтек – Паоліні – 2:0 (6:2, 6:1)

 

Стартували суперниці на рівних. Італійка навіть повела з брейком (2:1), але швидко опинилася в ролі аутсайдера. Свьонтек узяла п'ять геймів поспіль, а закрила сет подачею "під нуль".

У другій партії тон задав другий гейм. Паоліні була на відстані розіграшу від рівного рахунку, але розгубила перевагу, зірвала удар і віддала власну подачу польці. Свьонтек лише цього й треба було, а головним завданням італійської тенісистки стало бодай розмочити рахунок.

Зрештою, своєї малої мети Паоліні досягла. Вона виграла гейм на власній подачі, коли вже безнадійно "горіла" (0:5). Утім, титулована полька в наступному ж із легкістю завершила і сет, і матч.

Для Свьонтек цей тріумф – четвертий у кар'єрі на French Open. Вона здобула перемоги в 2020, 2022, 2023 і 2024 роках. У дебютний сезон (2019) польська тенісистка дійшла до четвертого раунду, а в 2021-му вилетіла в чвертьфіналі.

До слова, напередодні Костюк у дуеті з румункою Русе програла півфінал парного розряду French Open.

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