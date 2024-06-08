Свентек в четвертый раз за 5 лет триумфовала на "Ролан Гарросе"

Roland Garros, финал, женщины

Свентек – Паолини – 2:0 (6:2, 6:1)

Стартовали соперницы на равных. Итальянка даже повела с брейком (2:1), но быстро оказалась в роли аутсайдера. Свентек взяла пять геймов подряд, а закрыла сет подачей "под ноль".

Во второй партии тон задал второй гейм. Паолини была на расстоянии розыгрыша от равного счета, но растеряла преимущество, сорвала удар и отдала собственную подачу полячке. Свентек только этого и требовалось, а главной задачей итальянской теннисистки стало хотя бы размочить счет.

В конце концов, своей малой цели Паолини достигла. Она выиграла гейм на собственной подаче, когда уже безнадежно "горела" (0:5). Впрочем, титулованная полячка в следующем же с легкостью завершила и сет, и матч.

Для Свентек этот триумф – четвертый в карьере на French Open. Она одержала победы в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. В дебютный сезон (2019) польская теннисистка дошла до четвертого раунда, а в 2021-м вылетела в четвертьфинале.