RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свентек в четвертый раз за 5 лет триумфовала на "Ролан Гарросе"

Фото: Ига Свентек стала королевой грунта (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла итальянскую теннисистку Ясмине Паолини в финале Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, финал, женщины

Свентек – Паолини – 2:0 (6:2, 6:1)

 

 

Стартовали соперницы на равных. Итальянка даже повела с брейком (2:1), но быстро оказалась в роли аутсайдера. Свентек взяла пять геймов подряд, а закрыла сет подачей "под ноль".

Во второй партии тон задал второй гейм. Паолини была на расстоянии розыгрыша от равного счета, но растеряла преимущество, сорвала удар и отдала собственную подачу полячке. Свентек только этого и требовалось, а главной задачей итальянской теннисистки стало хотя бы размочить счет.

В конце концов, своей малой цели Паолини достигла. Она выиграла гейм на собственной подаче, когда уже безнадежно "горела" (0:5). Впрочем, титулованная полячка в следующем же с легкостью завершила и сет, и матч.

Для Свентек этот триумф – четвертый в карьере на French Open. Она одержала победы в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. В дебютный сезон (2019) польская теннисистка дошла до четвертого раунда, а в 2021-м вылетела в четвертьфинале.

К слову, накануне Костюк в дуэте с румынкой Русе проиграла полуфинал парного разряда French Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис