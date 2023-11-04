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Свьонтек, Сабаленко та дві американки: відомі пари півфіналу Підсумкового турніру WTA

Фото: Корі Гауфф пробилася в четвірку найсильніших (twitter.com/WTAFinals)
Автор: Антон Федорців

Четверо спортсменок на чолі з першим номером світового рейтингу Аріною Сабаленко вийшли до 1/2 фіналу Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Підсумковий турнір WTA-2023, груповий етап

Свьонтек – Жабер – 2:0 (6:1, 6:2)

Гауфф – Вондроушова – 2:1 (5:7, 7:6, 6:3)

Сабаленко – Рибакіна – 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

 

 

Перша ракетка світу в трьох сетах розібралася з представницею Казахстану Рибакіною. Сабаленко розпочала з брейку та закрила стартову партію за 40 хвилин. Опонентка реваншувалася у другому сеті з двома набраними на подачах білоруски пунктами. Та в третій партії нічого протиставити Сабаленко не змогла, хоч і відіграла 3 матчболи.

 

 

У паралельній групі чергові перемоги здобули Гауфф і Свьонтек. Американська тенісистка програли перший сет чешці Вондроушовій, але дотиснула суперницю на тай-брейку наступного. Утім, боротьби до останнього в третій партії не вийшло. Гауфф оформила два брейки, зокрема другим закривши сет і матч.

 

 

Натомість Свьонтек єдиною з восьми учасниць змагань виграла всі 3 поєдинки в групі. Третьою жертвою польки стала Жабер із Тунісу. Насправді екс-перший номер світового рейтингу фактично знищила опонентку, віддавши всього три гейми за матч. Сама ж Свьонтек узяла 5 пунктів на подачах Жабер і вирішила всі питання за 69 хвилин.

На стадії 1/2 фіналу на вболівальників чекатиме достроковий фінал – Сабаленко протистоятиме Свьонтек. Натомість Гауфф зустрінеться зі співвітчизницею Пегулою. Обидва матчі відбудуться в ніч на неділю, 5 листопада.

Пари 1/2 фіналу Підсумкового турніру-2023 (час київський):

  • Пегула – Гауфф, 5 листопада, не раніше 00:00
  • Сабаленко – Свьонтек, 5 листопада, не раніше 01:30

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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