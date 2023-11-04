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Свентек, Соболенко и две американки: известны пары полуфинала Итогового турнира WTA

Фото: Кори Гауфф пробилась в четверку сильнейших (twitter.com/WTAFinals)
Автор: Антон Федорцив

Четверо спортсменок во главе с первым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко вышли в 1/2 финала Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Итоговый турнир WTA-2023, групповой этап

Свентек – Жабер – 2:0 (6:1, 6:2)

Гауфф – Вондроушова – 2:1 (5:7, 7:6, 6:3)

Сабаленко – Рыбакина – 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

 

 

Первая ракетка мира в трех сетах разобралась с представительницей Казахстана Рыбакиной. Соболенко начала с брейка и закрыла стартовую партию 40 минут спустя. Оппонентка реваншировалась во втором сете с двумя набранными на подачах белоруски пунктами. Но в третьей партии ничего противопоставить Соболенко не смогла, хоть и отыграла 3 матчбола.

 

 

В параллельной группе очередные победы одержали Гауфф и Свентек. Американская теннисистка проиграла первый сет чешке Вондроушовой, но дожала соперницу на тай-брейке следующего. Впрочем, борьбы до последнего в третьей партии не вышло. Гауфф оформила два брейка, в том числе вторым закрыв сет и матч.

 

 

Зато Свентек единственной из восьми участниц соревнований выиграла все 3 поединка в группе. Третьей жертвой польки стала Жабер из Туниса. На самом деле экс-первый номер мирового рейтинга фактически уничтожила оппонентку, отдав всего три гейма за матч. Сама же Свентек взяла 5 пунктов на подачах Жабер и решила все вопросы за 69 минут.

На стадии 1/2 финала болельщиков будет ждать досрочный финал – Соболенко будет противостоять Свентек. В свою очередь Гауфф встретится с соотечественницей Пегулой. Оба матча состоятся в ночь на воскресенье, 5 ноября.

Пары 1/2 финала Итогового турнира-2023 (время киевское):

  • Пегула – Гауфф, 5 ноября, не раньше 00:00
  • Соболенко – Свентек, 5 ноября, не раньше 01:30

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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