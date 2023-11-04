Свентек, Соболенко и две американки: известны пары полуфинала Итогового турнира WTA

Итоговый турнир WTA-2023, групповой этап

Свентек – Жабер – 2:0 (6:1, 6:2)

Гауфф – Вондроушова – 2:1 (5:7, 7:6, 6:3)

Сабаленко – Рыбакина – 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Первая ракетка мира в трех сетах разобралась с представительницей Казахстана Рыбакиной. Соболенко начала с брейка и закрыла стартовую партию 40 минут спустя. Оппонентка реваншировалась во втором сете с двумя набранными на подачах белоруски пунктами. Но в третьей партии ничего противопоставить Соболенко не смогла, хоть и отыграла 3 матчбола.

В параллельной группе очередные победы одержали Гауфф и Свентек. Американская теннисистка проиграла первый сет чешке Вондроушовой, но дожала соперницу на тай-брейке следующего. Впрочем, борьбы до последнего в третьей партии не вышло. Гауфф оформила два брейка, в том числе вторым закрыв сет и матч.

Зато Свентек единственной из восьми участниц соревнований выиграла все 3 поединка в группе. Третьей жертвой польки стала Жабер из Туниса. На самом деле экс-первый номер мирового рейтинга фактически уничтожила оппонентку, отдав всего три гейма за матч. Сама же Свентек взяла 5 пунктов на подачах Жабер и решила все вопросы за 69 минут.

На стадии 1/2 финала болельщиков будет ждать досрочный финал – Соболенко будет противостоять Свентек. В свою очередь Гауфф встретится с соотечественницей Пегулой. Оба матча состоятся в ночь на воскресенье, 5 ноября.

Пары 1/2 финала Итогового турнира-2023 (время киевское):