Свьонтек розгромила Вондроушову в чвертьфіналі French Open

Roland Garros, 1/4 фіналу, жінки

Свьонтек – Вондроушова – 2:0 (6:0, 6:2)

У стартовому сеті боротьби не вийшло. Свьонтек не віддала чешці жодного гейму та повісила "бублик". Перша партія з тотальною перевагою першої ракетки світу тривала всього 29 хвилин.

Конкурентніше Вондроушова виглядала в другому сеті. Розпочала вона на рівних, а після програної в четвертому геймі власної подачі намагалася чинити опір далі. Утім, набрати більше двох пунктів не зуміла.

Натомість Свьонтек із першої спроби реалізувала матчбол. У півфіналі польська тенісистка зустрінеться з американкою Гауфф. Вона в трьох сетах переграла Жабер із Тунісу.

Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. Усі чвертьфіналістки вже заробили по 415 тисяч євро. Тріумфаторка ж одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.