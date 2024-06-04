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Свентек разгромила Вондроушову в четвертьфинале French Open

Фото: Ига Свентек провела на корте всего 64 минуты (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Полячка Ига Свентек легко одолела чешскую теннисистку Маркету Вондроушову в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/4 финала, женщины

Свентек – Вондроушова – 2:0 (6:0, 6:2)

 

В стартовом сете борьбы не вышло. Свентек не отдала чешке ни одного гейма и повесила "баранку". Первая партия с тотальным преимуществом первой ракетки мира длилась всего 29 минут.

Конкурентнее Вондроушова смотрелась во втором сете. Начала она на равных, а после проигранной в четвертом гейме собственной подачи пыталась сопротивляться дальше. Впрочем, набрать больше двух пунктов не сумела.

Свентек же с первой попытки реализовала матчбол. В полуфинале польская теннисистка встретится с американкой Гауфф. Она в трех сетах обыграла Жабер из Туниса.

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 415 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, накануне Свитолина завершила выступления в Париже после 1/8 финала соревнований.

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