Свентек разгромила Вондроушову в четвертьфинале French Open

Roland Garros, 1/4 финала, женщины

Свентек – Вондроушова – 2:0 (6:0, 6:2)

В стартовом сете борьбы не вышло. Свентек не отдала чешке ни одного гейма и повесила "баранку". Первая партия с тотальным преимуществом первой ракетки мира длилась всего 29 минут.

Конкурентнее Вондроушова смотрелась во втором сете. Начала она на равных, а после проигранной в четвертом гейме собственной подачи пыталась сопротивляться дальше. Впрочем, набрать больше двух пунктов не сумела.

Свентек же с первой попытки реализовала матчбол. В полуфинале польская теннисистка встретится с американкой Гауфф. Она в трех сетах обыграла Жабер из Туниса.

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 415 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.