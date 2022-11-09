Свьонтек отримала нагороду першій ракетці світу-2022

21-річна тенісистка забрала титул першої ракетки світу. В актуальному рейтингу WTA полька залишилася беззаперечним лідером класифікації, маючи в активі 11085 очок.

Свьонтек на понад 6 тисяч пунктів випередила Онс Жабер із Тунісу, яка йде другою. Упродовж року польська тенісистка виграла 8 турнірів, зокрема і два серії "Великого шолома" – "Ролан Гаррос" і US Open. На Підсумковому турнірі WTA перша ракетка дійшла до півфіналу.

У лютому-липні Свьонтек зіграла 37 матчів поспіль без поразок. Ця переможна серія стала найдовшою у XXI столітті. Окрім того, полька стала лідеркою сезону-2022 за перемогами над іншими представницями топ-10.

Результат Свьонтек у рейтингу WTA став найкращим для жінок із 2013 року. Тоді Серена Вільямс закінчила рік із 13260-ма очками.