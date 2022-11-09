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Свентек получила награду первой ракетке мира-2022

Фото: Ига Свентек с одним из своих трофеев (facebook.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

Женская теннисная ассоциация (WTA) вручила польской теннисистке Иге Свентек приз сильнейшей на планете по итогам 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летняя теннисистка забрала титул первой ракетки мира. В актуальном рейтинге WTA полька осталась безоговорочным лидером классификации, имея в активе 11 085 очков.

Свентек на более чем 6 тысяч пунктов опередила идущую второй Онс Жабер из Туниса. В течение года польская теннисистка выиграла 8 турниров, в том числе два серии "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" и US Open. На итоговом турнире WTA первая ракетка дошла до полуфинала.

В феврале-июле Свентек сыграла 37 матчей без поражений. Эта победная серия стала самой длинной в XXI веке. Кроме того, полька стала лидером сезона-2022 за победами над другими представительницами топ-10.

Результат Свентек в рейтинге WTA стал лучшим для женщин с 2013 года. Тогда Серена Уильямс закончила год с 13260-ю очками.

К слову, француженка Гарсия триумфовала на WTA Finals в американском Техасе.

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Теннис