ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свьонтек несподівано вилетіла з US Open і втратить статус першої ракетки світу

Нью-Йорк, Понеділок 04 вересня 2023 09:10
UA EN RU
Свьонтек несподівано вилетіла з US Open і втратить статус першої ракетки світу Фото: Іга Свьонтек зазнала невдачі в Нью-Йорку (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Польська тенісистка Іга Свьонтек поступилася Єлені Остапенко з Латвії у 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 4-й раунд, жінки

Свьонтек – Остапенко – 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

На старті суперниці обмінялися брейками. Далі ж Свьонтек захопила ініціативу. Зі ще одним брейком полька швидко створила гандикап (5:2) та з першої спроби закрила сет за 40 хвилин.

Утім, Остапенко спромоглася на швидкий камбек. Завдяки рішучому початку другої партії латвійська тенісистка здобула стратегічну перевагу (3:0). Свьонтек спробувала нав'язати конкуренцію і впритул підібралася до опонентки. Однак, зі ще одним брейком Остапенко дотиснула першу ракетку планети.

А от у вирішальному сеті боротьби не вийшло. Латвійка виграла п'ять геймів поспіль, зокрема тричі – на подачах Свьонтек. Польська тенісистка була відповіла одним брейком, але тут же знову віддала ще один пункт на власній подачі та зачохлила ракетку.

У чвертьфіналі Остапенко зійдеться з американкою Гауфф. Натомість для Свьонтек поразка матиме ще один вимір. Вона після завершення US Open позбудеться ролі лідера світового тенісу. Новою першою ракеткою буде Сабаленко з Білорусі.

До слова, раніше Світоліна поступилася американці Пегулі в 3-му раунді Відкритого чемпіонату США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Резніков подав до Ради заяву про відставку
Резніков подав до Ради заяву про відставку
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту