Свентек неожиданно вылетела с US Open и потеряет статус первой ракетки мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

US Open, 4-й раунд, женщины

Свентек – Остапенко – 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

На старте соперницы обменялись брейками. Дальше же Свентек захватила инициативу. С еще одним брейком полячка быстро создала гандикап (5:2) и с первой попытки закрыла сет за 40 минут.

Впрочем, Остапенко устроила быстрый камбэк. Благодаря решительному началу второй партии латвийская теннисистка получила стратегическое преимущество (3:0). Свентек попыталась навязать конкуренцию и вплотную подобралась к оппонентке. Однако с еще одним брейком Остапенко дожала первую ракетку планеты.

А вот в решающем сете борьбы не получилось. Латвийка выиграла пять геймов подряд, в том числе трижды – на подачах Свентек. Польская теннисистка ответила одним брейком, но тут же снова отдала еще один пункт на собственной подаче и зачехлила ракетку.

В четвертьфинале Остапенко сойдётся с американкой Гауфф. Зато для Свентек поражение будет иметь еще одно измерение. Она после завершения US Open лишится роли лидера мирового тенниса. Новой первой ракеткой будет Соболенко из Беларуси.