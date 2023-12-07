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Свьонтек несподівано віддала першість у списку найоплачуваніших атлеток світу: хто в лідерах

Фото: Іга Свьонтек програла Корі Гауфф за межами корту (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні тенісистки планети окупували рейтинг найбільш оплачуваних спортсменок за підсумками 2023 року. Однак, перша ракетка світу Іга Свьонтек не змогла підкорити цю висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico.

Польська зірка поступилася юній американці Корі Гауфф у класифікації найоплачуваніших жінок у спорті. 19-річна уродженка Флориди заробила 22,7 млн доларів упродовж року.

Гауфф у 2023-му заробила 6,7 млн "зелених" призових. Натомість різноманітні спонсорські угоди принесли їй ще 16 мільйонів. Тим часом Свьонтек випередила американську тенісистку за гонорарними виплатами (9,9 млн доларів), але відстала майже на 4 мільйони в питанні рекламних контрактів.

Трійку найбагатших цьогоріч атлеток закрила американо-китайська фрістайлістка Ейлін Гу. Вона впродовж року збагатилася на 20 млн доларів. При цьому призові лижної акробатки склали" "жалюгідні" 27 тисяч "зелених", решта – виплати спонсорів. Загалом у топ-15 найбільш оплачуваних спортсменок дев'ять місць відійшло тенісисткам.

Топ-15 найоплачуваніших атлеток у 2023 році:

  1. Корі Гауфф (теніс) – 22,7 млн доларів
  2. Іга Свьонтек (теніс) – 21,9 млн
  3. Ейлін Гу (фрістайл) – 20 млн
  4. Емма Радукану (теніс) – 16,2 млн
  5. Наомі Осака (теніс) – 15 млн
  6. Аріна Сабаленко (теніс) – 12,2 млн
  7. Єлена Рибакіна (теніс) – 9,5 млн
  8. Джессіка Пегула (теніс) – 9 млн
  9. Сімона Байлз (спортивна гімнастика) – 8,5 млн
  10. Неллі Корда (гольф) – 7,9 млн
  11. Алекс Морган (футбол) – 6,9 млн
  12. Меган Рапіно (футбол) – 6,8 млн
  13. Лейла Фернандес (теніс) – 6,1 млн
  14. Мікаела Шиффрін (гірські лижі) – 6,1 млн
  15. Онс Жабер (теніс) – 5,7 млн

 

До слова, полька Свьонтек піднялася в топ-10 тенісисток в історії за тижнями нагорі рейтингу.

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