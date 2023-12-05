Свьонтек увійшла в елітний клуб тенісних легенд: яке нове досягнення першої ракетки світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yardbarker .

22-річна полька вже 80 тижнів перебувала на першому рядку світового рейтингу. Лідерка туру стала десятою тенісисткою в історії, яка досягла цього рубежу.

Свьонтек уперше піднялася нагору класифікації у квітні 2022 року. З тих пір польська тенісистка лише ненадовго віддавала лідерство білорусці Аріні Сабаленко. Повернення до ролі першої ракетки світу сталося після тріумфального Підсумкового турніру WTA.

За історію жіночого туру найдовше в рейтингу лідирувала Штеффі Граф. Культова німкеня перебувала в ролі лідера загалом 377 тижнів. До чільної трійки також входять знамениті американки – Мартіна Навратілова (332) та Серена Вільямс (319).

Топ-10 перших ракеток світу за тривалістю перебування в статусі лідера: