Свьонтек увійшла в елітний клуб тенісних легенд: яке нове досягнення першої ракетки світу
Польська спортсменка Іга Свьонтек продовжила переписувати історію жіночого тенісу. Нове звершення першої ракетки світу досі підкорилося лише дев'ятьом тенісисткам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yardbarker.
22-річна полька вже 80 тижнів перебувала на першому рядку світового рейтингу. Лідерка туру стала десятою тенісисткою в історії, яка досягла цього рубежу.
Свьонтек уперше піднялася нагору класифікації у квітні 2022 року. З тих пір польська тенісистка лише ненадовго віддавала лідерство білорусці Аріні Сабаленко. Повернення до ролі першої ракетки світу сталося після тріумфального Підсумкового турніру WTA.
За історію жіночого туру найдовше в рейтингу лідирувала Штеффі Граф. Культова німкеня перебувала в ролі лідера загалом 377 тижнів. До чільної трійки також входять знамениті американки – Мартіна Навратілова (332) та Серена Вільямс (319).
Топ-10 перших ракеток світу за тривалістю перебування в статусі лідера:
- Штеффі Граф – 377 тижнів
- Мартіна Навратілова – 332
- Серена Вільямс – 319
- Кріс Еверт – 260
- Мартіна Хінгіс – 209
- Моніка Селеш – 178
- Ешлі Барті – 121
- Жустін Енін – 117
- Ліндсей Девенпорт – 98
- Іга Свьонтек – 80
До слова, раніше пригадали всі перемоги в кар'єрі Джоковіча на ATP Finals.
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