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Свентек неожиданно отдала первенство в списке самых оплачиваемых атлеток мира: кто в лидерах

Фото: Ига Свентек проиграла Кори Гауфф за пределами корта (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие теннисистки планеты оккупировали рейтинг самых оплачиваемых спортсменок по итогам 2023 года. Однако первая ракетка мира Ига Свентек не смогла покорить эту высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportico.

Польская звезда уступила юной американке Кори Гауфф в классификации самых оплачиваемых женщин в спорте. 19-летняя уроженка Флориды заработала 22,7 млн долларов в течение года.

Гауфф в 2023-м заработала 6,7 млн "зеленых" призовых. Вместе с тем разнообразные спонсорские соглашения принесли ей еще 16 миллионов. Тем временем Свентек опередила американскую теннисистку по гонорарным выплатам (9,9 млн долларов), но отстала почти на 4 миллиона в вопросе рекламных контрактов.

Тройку самых богатых атлеток в этом году закрыла американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу. Она за год обогатилась на 20 млн долларов. При этом призовые лыжной акробатки составили "жалкие" 27 тысяч "зеленых", остальные – выплаты спонсоров. Всего в топ-15 самых оплачиваемых спортсменок девять мест отошли теннисисткам.

Топ-15 самых оплачиваемых атлеток в 2023 году:

  1. Кори Гауфф (теннис) – 22,7 млн долларов
  2. Ига Свентек (теннис) – 21,9 млн
  3. Эйлин Гу (фристайл) – 20 млн
  4. Эмма Радукана (теннис) – 16,2 млн
  5. Наоми Осака (теннис) – 15 млн
  6. Арина Соболенко (теннис) – 12,2 млн
  7. Елена Рыбакина (теннис) – 9,5 млн
  8. Джессика Пегула (теннис) – 9 млн
  9. Симона Байлз (спортивная гимнастика) – 8,5 млн
  10. Нелли Корда (гольф) – 7,9 млн
  11. Алекс Морган (футбол) – 6,9 млн
  12. Меган Рапино (футбол) – 6,8 млн
  13. Лейла Фернандес (теннис) – 6,1 млн
  14. Микаэла Шифрин (горные лыжи) – 6,1 млн
  15. Онс Жабер (теннис) – 5,7 млн

 

К слову, полька Свентек поднялась в топ-10 теннисисток в истории по неделям наверху рейтинга.

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Теннис