Свьонтек і фіналіст Australian Open. Світоліна розкрила зіркових донаторів України

Найсильніша українська тенісистка в історії зізналася, що в світі тенісу починають забувати про війну Росії проти України. Лише одиниці з провідних тенісистів продовжують цікавитися ситуацією і допомагають різноманітним фондам фінансово.

"Можу перерахувати на пальцях рук, хто донатив. Стефанос Ціціпас зробив донат у мій фонд, дуже вдячна йому. Іга Свьонтек дуже багато зробила для українців, нашого фонду. United24 вона передала дуже велику суму. Це нам реально допомогло зробити табори для дітей, які ми проводимо кожного року", – розповіла Світоліна.

За її словами, також до благодійних ініціатив долучилися організатори окремих турнірів – американський Charleston, нідерладський Bleiswijk Open та Mubadala Citi DC Open у Вашингтоні. Окремо фонду Світоліної допомогла організації WTA Charity. Натомість кошти від благодійних заходів на US Open-2023 оминули її фундацію.

Еліна Світоліна у 2023 році

Після народження доньки Скаї українка повернулася на корт на початку квітня. З того часу вона піднялася в рейтингу WTA з-за меж топ-1000 на 25-те місце.

Перший успіх до Світоліної прийшов у Страсбурзі. Українка перемогла на ґрунтовому турнірі в рамках підготовки до French Open. На "Ролан Гарросі" ж вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася білорусці Сабаленко.

Натомість на Вімблдоні-2023 Світоліна зачохлила ракетку аж у півфіналі. Там вона програла майбутній переможниці Вондроушовій. У новій версії класифікації WTA українка залишилася на 25-й сходинці та гарантовано буде національним лідером до 2024 року.