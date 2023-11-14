Свентек и финалист Australian Open. Свитолина раскрыла звездных донаторов Украины

Сильнейшая украинская теннисистка в истории призналась, что в мире тенниса начинают забывать о войне России против Украины. Лишь единицы из ведущих теннисистов продолжают интересоваться ситуацией и помогают разнообразным фондам финансово.

"Могу пересчитать по пальцам рук, кто донатил. Стефанос Циципас сделал донат в мой фонд, очень благодарна ему. Ига Свентек очень много сделала для украинцев, нашего фонда. United24 она передала очень большую сумму. Это нам реально помогло сделать лагеря для детей, которые мы проводим каждый год", – рассказала Свитолина.

По ее словам, к благотворительным инициативам присоединились организаторы отдельных турниров – американский Charleston, нидерладский Bleiswijk Open и Mubadala Citi DC Open в Вашингтоне. Отдельно фонду Свитолиной помогла организация WTA Charity. Зато средства от благотворительных мероприятий на US Open-2023 обошли ее фонд.

Элина Свитолина в 2023 году

После рождения дочери Скаи украинка вернулась на корт в начале апреля. С тех пор она поднялась в рейтинге WTA из-за пределов топ-1000 на 25-е место.

Первый успех к Свитолиной пришел в Страсбурге. Украинка победила на грунтовом турнире в рамках подготовки к French Open. На "Ролан Гарросе" же она дошла до четвертьфинала, где уступила белоруске Соболенко.

В свою очередь на Уимблдоне-2023 Свитолина зачехлила ракетку в полуфинале. Там она проиграла будущей победительнице Вондроушовой. В новой версии классификации WTA украинка осталась на 25-й строчке и гарантированно будет национальным лидером до 2024 года.