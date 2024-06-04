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Свьонтек, дві "нейтралки" та кривдниці українок: відомі чвертьфінальні пари French Open

Фото: Іга Свьонтек і Корі Гауфф можуть зустрітися в півфіналі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Коло претенденток на тріумф у Відкритому чемпіонаті Франції звузилося до восьми тенісисток на чолі з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Поєдинки чвертьфінальної стадії відбудуться 4-5 червня. У боротьбі залишається чинна переможниця мейджора – Свьонтек.

Полька гратиме другою. Її суперницею стане чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Відкриватимуть же перший ігровий день американка Корі Гауфф і Онс Жабер із Тунісу. Представниця США в третьому раунді вибила українку Даяну Ястремську (6:2, 6:4).

Натомість в середу зустрінуться дві "нейтральні" тенісистки – росіянка Мірра Андрєєва та Аріна Сабаленко. Італійка Ясміне Паоліні позмагається за путівку в півфінал із представницею Казахстану Єленою Рибакіною. Остання в 1/8 фіналу здолала українку Еліну Світоліну (6:4, 6:3).

Пари 1/4 фіналу French Open-2024:

  • Гауфф – Жабер, 4 червня, не раніше 12:00
  • Свьонтек – Вондроушова, 4 червня, не раніше 13:30
  • Андрєєва – Сабаленко, 5 червня, не раніше 12:00
  • Паоліні – Рибакіна, 5 червня, не раніше 12:00

 

 

Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. Усі чвертьфіналістки вже заробили по 415 тисяч євро. Тріумфаторка ж одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.

До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".

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