Свьонтек, дві "нейтралки" та кривдниці українок: відомі чвертьфінальні пари French Open

Коло претенденток на тріумф у Відкритому чемпіонаті Франції звузилося до восьми тенісисток на чолі з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Поєдинки чвертьфінальної стадії відбудуться 4-5 червня. У боротьбі залишається чинна переможниця мейджора – Свьонтек.
Полька гратиме другою. Її суперницею стане чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Відкриватимуть же перший ігровий день американка Корі Гауфф і Онс Жабер із Тунісу. Представниця США в третьому раунді вибила українку Даяну Ястремську (6:2, 6:4).
Натомість в середу зустрінуться дві "нейтральні" тенісистки – росіянка Мірра Андрєєва та Аріна Сабаленко. Італійка Ясміне Паоліні позмагається за путівку в півфінал із представницею Казахстану Єленою Рибакіною. Остання в 1/8 фіналу здолала українку Еліну Світоліну (6:4, 6:3).
Пари 1/4 фіналу French Open-2024:
Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. Усі чвертьфіналістки вже заробили по 415 тисяч євро. Тріумфаторка ж одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.
До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".
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