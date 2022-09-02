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На своих консервных банках мы не проедем. Оккупант рассказал о потере тяжелой техники, - ГУР

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 19:18
На своих консервных банках мы не проедем. Оккупант рассказал о потере тяжелой техники, - ГУР Фото: на своих консервных банках мы не проедем. Оккупант рассказал о потере тяжелой техники (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты утратили тяжелую технику и не могут эффективно атаковать украинские силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта Главномы управлением разведки Минобороны.

Захватчик считает, что они могли бы прорвать украинскую оборону, если бы у них была тяжелая техника.

"Но у нас техники нет, а на своих консервных банках мы х*й проедем, нас прошьют как нех*й петь", - сказал он.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, согласно перехвату разговора оккупантов, офицеры и контрактники одного из подразделений армии РФ собираются складывать оружие.

Кроме того, все больше российских военных не хотят воевать, количество случаев дружественного огня продолжает расти.

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Главное управление разведки
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