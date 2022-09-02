На своїх консервних банках ми не проїдемо. Окупант розповів про втрату важкої техніки, - ГУР
Російські окупанти втратили важку техніку і не можуть ефективно атакувати українські сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта Головним управлінням розвідки Міноборони.
Загарбник вважає, що вони могли б прорвати українську оборону, якби у них була важка техніка.
"Але у нас техніки немає, а на своїх консервних банках ми х*й проїдемо, нас прошиють як нех*й співати", - сказав він.
Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!
Нагадаємо, згідно з перехопленням розмови окупантів, офіцери і контрактники одного з підрозділів армії РФ збираються складати зброю.
Крім того, все більше російських військових не хочуть воювати, кількість випадків дружнього вогню продовжує зростати.
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