Свои люди: кого Зеленский зовет в Кабмин и кому отдали комитеты Рады

Во вторник, 23 августа, 450 сотрудников аппарата Верховной рады зашли в сессионный зал, чтобы протестировать работу парламентской системы для голосования. Но работу компьютерного центра парламента заблокировала дюжина сотрудников СБУ и ГБР, рассказал журналистам пока еще действующий спикер Андрей Парубий, назвав это "рейдерским подходом новой власти относительно Верховной рады".

Силовики появились "под куполом", как оказалось, из-за заявления первого замглавы аппарата Рады Владимира Слышинского. Уже после прибытия оперативников он пояснил журналистам, что Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднар, с которым остро конфликтует Слышинский, якобы попытались запустить в сессионном зале систему с сенсорной кнопкой, которая по идее должна пресечь любые попытки "кнопкодавства".

Систему для голосования в новой Раде могут оснастить сенсорными кнопками вместо аналоговых (Виталий Носач, РБК-Украина)

На самом деле, предыдущие тесты этой системы, установленной еще в 2008 году, показали, что голосовать за соседа, хотя бы одного, все-таки будет можно, с помощью телефона и нескольких зубочисток. А в 2018 году закончился гарантийный срок использования сенсора, так ни разу и не задействованного в работе. Якобы это и подвигло Слышинского обратиться к правоохранителям – ведь любые результаты голосований через систему с просроченной гарантией можно было бы потом оспорить.

По мнению некоторых сотрудников аппарата ВР, с которыми пообщалось РБК-Украина, в этой истории не стоит искать злого умысла со стороны Парубия – дескать, он под занавес своей каденции решил выполнить давнее обещание и закрыть надоевшую тему с "кнопкодавством". Но у представителя президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука такая активность перед самым началом нового созыва Рады, напротив, вызвала подозрения.

"Для нас крайне непонятны и неприемлемы все эти манипуляции, которые сегодня проводятся на техническом уровне. Даже в случае срыва какого-нибудь голосования мы будем готовы голосовать руками", – заверил он.

Если решить проблему с системой для голосования к 29 августа не удастся, то поднимать руки будущим депутатам от "Слуги народа" придется часто – на первый день работы новой Рады у них явно амбициозные планы.

Задача минимум

Порядок проведения первого заседания нового парламента четко определен регламентом Рады. Сначала будет сформирован временный президиум: пять представителей фракций плюс Дмитрий Разумков из "Слуги народа" как глава подготовительной группы. Далее будут оформлены депутатские фракции, утверждены президиум ВР, состав и руководство комитетов. Сразу планируется подписать и коалиционное соглашение.

С учетом того, что "Слуга народа" самостоятельно формирует большинство и ни с кем не собирается вступать в союз, коалиционное соглашение де-факто станет программой действий пропрезидентской фракции.

Этим повестка первого дня нового парламента не ограничится. В "Слуге народа" говорят, что они уже подготовили пакет из нескольких десятков первоочередных законопроектов и часть из них собираются рассмотреть в первый день – чтобы с ходу продемонстрировать избирателям эффективность работы нового парламента.

Первый законопроект, который может принять новая Рада, будет касаться снятия неприкосновенности с народных депутатов, заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук. В "Слуге народа" рассчитывают, что 29 августа парламент примет документ в первом чтении. В августе первая сессия парламента будет завершена, и на следующей сессии, которая должна открыться в начале сентября, документ будет окончательно принят большинством как минимум в 300 голосов, как того требует Конституция, пояснил Стефанчук.

Заседание подготовительной группы Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)

Этот проект изменений в Конституцию, предлагающий лишить депутатов иммунитета с начала 2020 года, внес пятый президент Петр Порошенко еще в 2017 году. Народные депутаты восьмого созыва отправили документ на оценку Конституционного суда, который признал его таким, что не противоречит Основному закону. Имея этот вывод, новому созыву Рады не нужно повторно направлять документ на вердикт КСУ.

Собеседники в руководстве "Слуги народа" рассказали РБК-Украина, что помимо снятия неприкосновенности должны быть проголосованы еще несколько законопроектов, требующих внесения изменений в Конституцию, например, об импичменте президента, утрате депутатского мандата за "кнопкодавство" или прогулы, сокращения числа депутатов до 300 (вступит в силу со следующего созыва ВР) и т.д. Окончательный перечень законопроектов на первый день работы Рады должны утвердить в среду.

Комитеты и президиум

В среду же подготовительная группа парламента должна получить и окончательный состав комитетов. Вчера вечером удалось согласовать расклад по руководящим должностям – глав, заместителей и секретарей – в 23 комитетах ВР. Это решение еще будет утверждать сессионный зал, но никаких неожиданностей в этом вопросе быть не должно.

"Слуга народа" отдала оппозиции должности руководителей в четырех комитетах. "Батькивщине" отошел комитет по вопросам молодежи и спорта, который, скорее всего, возглавит Андрей Кожемякин. Внефракционные депутаты получили пост главы в комитете по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий. Этим комитетом будет руководить внефракционный Дмитрий Лубинец.

ОПЗЖ получила должность председателя комитета по вопросам свободы слова, его, как ожидается, возглавит Нестор Шуфрич. Пока еще действующий вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, избранная в Раду по спискам "ЕС", предварительно может возглавить комитет по вопросам евроинтеграции.

Кроме того, в парламенте будет создана спецкомиссия по вопросам ветеранов вместо одноименного комитета, ее возглавит депутат от ЕС Яна Зинкевич.

Изначально в "Слуге народа" собирались отдать оппозиционерам лишь два комитета – по вопросам свободы слова и по вопросам прав человека и реинтеграции. Но после активного возмущения со стороны оппозиции, в первую очередь, "Европейской солидарности", СН решила пойти на небольшие уступки.

На вакантное кресло второго вице-спикера есть уже четыре претендента – от "Оппозиционной платформы – За життя", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и от группы из трех десятков внефракционных депутатов, которых в подготовительной группе представляет Дмитрий Лубинец.

Часть из этих депутатов планируют создать депутатскую группу в Верховной раде девятого созыва, заявил Лубинец. По информации РБК-Украина, эта группа большей частью будет ориентироваться на министра Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского.

На должность второго-вице спикера внефракционные депутаты во главе с Лубинцем предлагают члена партии УКРОП Ирину Констанкевич, прошедшую в Раду от округа на Волыни. Она считается близкой к Игорю Палице, бизнес-партнеру Игоря Коломойского.

Своего кандидата на пост вице-спикера пока не назвала ОПЗЖ. Фракцию "Оппоплатформы" в Верховной раде возглавят Юрий Бойко и Вадим Рабинович, рассказал РБК-Украина один из лидеров этой политсилы Сергей Левочкин.

Евросолидарность будет предлагать на должность второго замглавы Верховной рады Мустафу Джемилева. Руководить фракцией ЕС в парламенте, по информации РБК-Украина, будут Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

Мустафа Джемилев может получить должность второго вице-спикера (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тогда как "Батькивщина", фракцию которой в парламенте возглавит Юлия Тимошенко, выдвинула на должность второго замглавы парламента Елену Кондратюк. На прошлой неделе партия Тимошенко отозвала эту же кандидатуру, объясняя свое решение тем, что вместо кресла вице-спикера "бело-сердечные" будут претендовать на должности руководителей комитетов.

"Нам более важно возглавить те комитеты, которые отойдут оппозиции. Мы предложим, чтобы Елена Кондратюк возглавила комитет по вопросам свободы слова, а Григорий Немыря – комитет по правам человека, нацменьшинств", — рассказывал РБК-Украина депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин в прошлую пятницу. Но "Батькивщина" пересмотрела свою позицию, уточнил вчера Кожемякин.

Предположительно, пост второго вице-спикера займет либо Кондратюк, либо Джемилев, прогнозирует один из собеседников издания в подготовительной группе, представляющий оппозицию. Напомним, ранее в "Слуге народа" согласились, что спикером Рады станет Дмитрий Разумков, а вице-спикером Руслан Стефанчук.

Во фракции "Голос" своего кандидата на пост второго вице-спикера не выдвинули. Вместо этого фракции отошло 13 руководящих должностей в парламентских комитетах. Для сравнения "Евросолидарности" – лишь четыре.

"У нас состоится заседание фракции, когда она будет сформирована. Тогда мы и примем решение о том, кто станет руководителем. У нас будет один глава и один заместитель", – рассказал РБК представитель "Голоса" в подготовительной группе Ярослав Железняк.

Новый Кабмин

С составом будущего правительства, в отличие от кандидатуры премьер-министра, определенности пока немного. На прошлых выходных, во время торжественного приема в Мариинском дворце ко Дню независимости, Владимир Зеленский признал, что с этим вопросом ему "уже некуда тянуть". "Я вам скажу честно, что сложность этого решения – в том, что мне нравятся несколько людей. Двое", – сказал президент.

Но, по информации РБК-Украина, последние несколько недель, по сути, безальтеративным кандидатом на кресло премьера является нынешний замглавы Офиса президента Алексей Гончарук. Его, как уверяют источники издания, лоббирует на эту должность руководитель ОП Андрей Богдан.

Официально ни в "Слуге народа", ни в команде с Банковой не подтверждают и не опровергают, что именно Гончарука Зеленский выдвинет в премьеры. О том, что Гончарук возглавит Кабмин, во вторник заявил нардеп Сергей Лещенко, работавший со штабом Зеленского в ходе его президентской кампании.

По информации нардепа, вместе с Гончаруком в правительство пойдет работать нынешний министр финансов Оксана Маркарова. Министром экономики, по его данным, станет почетный президент Киевской школы экономики, проводивший тренинг для депутатов "Слуги народа" в Трускавце, Тимофей Милованов.

Полный список кандидатов в министры выглядит следующим образом. Министерство инфраструктуры может возглавить избранный депутат от "Слуги народа" Владислав Криклий, Минэнерго – руководитель компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Министром регионального развития, строительства и ЖКХ, возможно, станет действующий депутат от "Самопомочи" Алена Бабак. Кроме нее собеседование на эту должность проходил депутат Киевсовета Вадим Ноздря. Министерство здравоохранения, вероятно, возглавит глава Национальной службы здоровья Олег Петренко.

На должность министра обороны претендует внештатный советник президента Зеленского, член Набсовета "Укроборонпрома" Андрей Загороднюк.

Ранее в "Слуге народа" допускали, что министром здравоохранения может стать Михаил Радуцкий, а министром образования – Сергей Бабак. Но вчера оба были утверждены подготовительной группой на должности руководителей профильных комитетов в парламенте, а потому работать в Кабмине не будут. По информации РБК-Украина, Радуцкий сам отказался от министерского портфеля.

Владислав Криклий ранее рассматривался в "Слуге народа" в качестве главы транспортного комитета в парламенте. Но в перечне руководителей комитетов, утвержденном подготовительной группой Рады, его фамилии не оказалось.

Скорее всего, не будет в новом правительстве и Ирины Венедиктовой, которую прочили на место министра юстиции, вместо этого она возглавит парламентский комитет по вопросам правовой политики.

По прогнозам Лещенко, сохранить свою должность может министр внутренних дел Арсен Аваков, либо же он займет пост вице-премьера по силовым вопросам или станет секретарем СНБО.

Политическое будущее Арсена Авакова - одна из самых больших интриг перед формированием нового правительства (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несколько людей, фигурирующих в вышеуказанном списке, сказали РБК-Украина, что окончательного решения по составу Кабмина пока нет, и что к ним еще не обращались с конкретными предложениями.

Официально в "Слуге народа" заявили, что будут определяться с должностью премьера, равно как и с другими кандидатурами в Кабмина, после заседания фракции.

"Если мы говорим о каких-либо других кандидатурах, которые будут работать в правительстве, то это произойдет после консультаций", - сказал глава подготовительной депутатской группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, комментируя информацию о будущих назначениях.

По словам источника РБК-Украина в руководстве "Слуги народа", 29 августа Верховная рада должна будет назначить нового премьера и двух министров по президентской квоте: обороны и иностранных дел. Других членов правительства могут утвердить позже, уже на следующей неделе, с началом осенней сессии.

Кроме того, как рассказал собеседник, может возникнуть и техническая проблема, связанная с тем, что несколько новоизбранных депутатов от "Слуги народа" сразу же будут назначены в Кабмин. Следовательно, должны будут написать заявления о сложении депутатских полномочий, которое должен будет удовлетворить ЦИК. На это также потребуется некоторое время.

При этом в кулуарах ходят слухи о том, что новый состав Кабмина может быть сформирован сразу, уже в первый день рабочий день Рады, который из-за этого плавно перетечет в рабочую ночь. Вероятно, ситуация прояснится лишь вечером среды, после того, как Владимир Зеленский проведет закрытую встречу с фракцией "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".