Своєчасно оплачені рахунки за електроенергію - внесок в енергобезпеку України, - постачальник

"Питання неплатежів з боку населення загострилося з початком військових дій на території всієї України. До прикладу, з 1 лютого 2022 року у порівнянні до 1 січня 2024 у Закарпатській області заборгованість за електроенергію зросла з 26 млн до 86 млн грн. Фактично, війна додала 60 млн боргу", - сказав він.

Він також констатує, що накопичення боргів було зумовлено саме введенням мораторію з боку Уряду на заборону відключення від комунальних послуг.

"Тобто, на жаль, переважна більшість споживачів сприйняли цю Постанову не як можливість якось вижити в цей лихий час, а саме як заклик, що «платити не треба", - вказує Крупко.

За його словами, у Волинській області (яка є теж регіоном діяльності групи) втричі зросла прострочена заборгованість - з 4 млн до 12 млн гривень.

Крупко наголошує, що нещодавнє рішення Кабміну про скасування мораторію на відключення від ЖКП є надважливим та надактуальним рішенням для ринку.

"Всі кошти, які надійдуть додатково від споживачів, що зловживали до цього часу діючою нормою, підуть на покриття заборгованості перед власниками приватних сонячних електростанцій, за послуги оператора системи передачі, оператора системи розподілу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявив, що дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми.