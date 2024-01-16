Своевременно оплачены счета за электроэнергию - вклад в энергобезопасность Украины, - поставщик

"Вопрос неплатежей со стороны населения обострился с началом военных действий на территории всей Украины. К примеру, с 1 февраля 2022 года по сравнению с 1 января 2024 года в Закарпатской области задолженность за электроэнергию выросла с 26 млн до 86 млн грн. Фактически, война прибавила 60 млн долга", - сказал он.

Он также констатирует, что накопление долгов было обусловлено введением моратория со стороны Правительства на запрет отключения от коммунальных услуг.

"То есть, к сожалению, подавляющее большинство потребителей восприняли это Постановление не как возможность как-то выжить в это злое время, а именно как призыв, что платить не надо", - указывает Крупко.

По его словам, в Волынской области (которая тоже является регионом деятельности группы) втрое возросла просроченная задолженность - с 4 млн до 12 млн гривен.

Крупко отмечает, что недавнее решение Кабмина об отмене моратория на отключение от ЖКУ является важнейшим и сверхактуальным решением для рынка.

"Все средства, которые поступят дополнительно от потребителей, злоупотреблявших до этого времени действующей нормой, пойдут на покрытие задолженности перед собственниками частных солнечных электростанций, за услуги оператора системы передачи, оператора системы распределения", - подытожил он.

Напомним, ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.