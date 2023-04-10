Свободу не можна відібрати. З'явилося відео повернення українських військових з російського полону

"Свободу в українців не можна відібрати", - зазначають у штабі.

Окрім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував зворушливе відео першого дзвінка мамі звільненого з полону воїна, у якого нещодавно народилася донька.

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СБУ також показало ексклюзивне відео звільнення з полону наших військових, зазначивши, що це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Нагадаємо, з російського полону повернулися 80 захисників і 20 захисниць. Серед них оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

Також додамо, що Україна пропонувала Росії обміняти всіх полонених мусульман на честь початку Рамадану, але країна-агресор відмовилася.

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