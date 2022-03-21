Нет свободных морпехов. Морское десантирование врага в Одессе стало маловероятным

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на аналитические данные Conflict Intelligence Team.

Исследователи считают, что все переброшенные в Украину российские бригады морской пехоты задействованы в боях. Таким образом, полноценный десант маловероятен.

"Для полноценного десанта силами хотя бы бригады придется либо в течение длительного времени перебрасывать еще не задействованных морпехов, либо возвращать уже потрепанные БТГр в Крым с материковой Украины, либо высаживать разношерстными силами из нескольких разных бригад", – говорится в заявлении.

Кроме того, перед десантированием российские сухопутные войска должны подойти к Одессе с севера. Все эти обстоятельства пока делают вероятность морского десанта в Одесской области низкой, но все еще возможной.