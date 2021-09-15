Свободное падение: цены на руду на мировых рынках обвалились уже до 120 долларов

По состоянию на 15 сентября железную руду на мировых рынках продавали уже до 120 долларов за тонну.

Таким образом, всего за два дня, с 13 сентября, руда стала дешевле еще на два доллара. А всего с июня этого года она потеряла ровно половину стоимости: тогда ее продавали более чем по 220 долларов за тонну.

Как объясняют аналитики, падение цен на руду спровоцировал Китай, который до этого стал причиной ценового пузыря, возникшего на рынке. Так, из-за зимней Олимпиады, которая будет проводиться в этой стране, китайские власти обязали промышленность снизить объемы производства, чтобы уменьшить количество выбросов. Это вызвало падение спроса на руду и металл, а соответственно - резкое снижение цен.

В целом, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов 8,9 млрд долларов, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки.