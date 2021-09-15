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Свободное падение: цены на руду на мировых рынках обвалились уже до 120 долларов

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Киев, Среда 15 сентября 2021 11:47
Свободное падение: цены на руду на мировых рынках обвалились уже до 120 долларов Фото: цены на руду на мировых рынках обвалились уже до 120 долларов (shutterstock)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 15 сентября железную руду на мировых рынках продавали уже до 120 долларов за тонну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные биржи S&P Global Platts.

Таким образом, всего за два дня, с 13 сентября, руда стала дешевле еще на два доллара. А всего с июня этого года она потеряла ровно половину стоимости: тогда ее продавали более чем по 220 долларов за тонну.

Как объясняют аналитики, падение цен на руду спровоцировал Китай, который до этого стал причиной ценового пузыря, возникшего на рынке. Так, из-за зимней Олимпиады, которая будет проводиться в этой стране, китайские власти обязали промышленность снизить объемы производства, чтобы уменьшить количество выбросов. Это вызвало падение спроса на руду и металл, а соответственно - резкое снижение цен.

В целом, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов 8,9 млрд долларов, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, а также позаботиться о том, чтобы удержать курс гривны от обвала.

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