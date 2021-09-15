Вільне падіння: ціни на руду на світових ринках впали вже до 120 доларів

Станом на 15 вересня залізну руду на світових ринках продавали вже за ціною 120 доларів за тонну.

Таким чином, всього за два дні, з 13 вересня, руда стала дешевша ще на два долари. А всього з червня цього року вона втратила рівно половину вартості: тоді її продавали більш ніж по 220 доларів за тонну.

Як пояснюють аналітики, падіння цін на руду спровокував Китай, який до цього став причиною цінової бульбашки, яка виникла на ринку. Так, через зимову Олімпіаду, яка буде проводитися в цій країні, китайська влада зобов'язала промисловість знизити обсяги виробництва, щоб зменшити кількість викидів. Це викликало падіння попиту на руду і метал, а відповідно - різке зниження цін.

В цілому, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна заробила на експорті чорних металів 8,9 млрд доларів, що на 73,15% більше, ніж роком раніше. Тільки в серпні країна отримала півтора мільярда експортної валютної виручки.