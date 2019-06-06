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ВО "Свобода": свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Новости » Выборы 2019    06.06.2019 - 20:30
ВО "Свобода": свежий рейтинг на парламентских выборах 2019
ВО Свобода (facebook.com/svoboda.ua)

По данным соцопроса, ВО "Свобода" может набрать 1,6% голосов

Всеукраинское объединение “Свобода” будет участвовать в выборах в Верховную раду 2019. Последние новости и рейтинги, данные соцопросов, история и деятельность партии - в материале РБК-Украина.

Рейтинг ВО “Свобода” на парламентских выборах 2019: опрос 16-21 мая

По данным социологического исследования группы “Рейтинг”, на предстоящих выборах в Раду IX созыва Всеукраинское объединение “Свобода” может набрать 1,6% голосов (среди тех, кто точно пойдет на выборы и определился). Из общего числа опрошенных за “Свободу” готовы голосовать 1,2% украинцев.

В общем предвыборном рейтинге политсила находится на 10 месте. Согласно результатам опроса, “Свобода” имеет низкие шансы пройти в парламент после выборов 21 июля 2019 года.

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Наибольший уровень поддержки у партии - среди жителей западных областей страны (2%), в центральных и восточных областях - по 1%.

В антирейтинге партий у ВО “Свобода” 7 место. 16,3% опрошенных не проголосовали бы за нее ни при каких обстоятельствах.

История и деятельность ВО “Свобода”

Политическая сила существовала с 1991 года под названием Социал-Националистическая партия Украины. В ее состав входили представители ветеранской организации воевавших в Афганистане, Студенческое братство Львова, Варта Руху, молодежная организация “Спадщина”. Лидером был львовский врач-психиатр Ярослав Андрушкив.

В 2004 году партия изменила название на “Свобода”, а ее председателем стал Олег Тягнибок. Министерство юстиции зарегистрировало политсилу в 2005 году.

Согласно программе партии, главными целями ее деятельности являются: люстрация власти, отмена депутатской неприкосновенности, усиленный курс на украинизацию и развитие патриотизма, введение уголовной ответственности за проявления украинофобии, курс на европейский украиноцентризм, разрыв отношений с Российской Федерацией до полной деоккупации украинских территорий. 

Также ВО “Свобода” настаивает на необходимости указания национальности в свидетельствах о рождении и паспортах,  соблюдении процентных норм представительства этнических групп во всех областях жизни, реабилитации ветеранов ОУН-УПА.

Лидер ВО Свобода Олег ТягнибокЛидер ВО Свобода Олег Тягнибок (facebook.com/svoboda.ua)

Представители ВО “Свобода” участвовали в Оранжевой революции в 2004 году. Олег Тягнибок во время выступлений на Майдане поддерживал Виктора Ющенко.

Благодаря поддержке западных областей Украины, партии “Свобода” удалось пройти в парламент после выборов 2012 года, набрав 11% голосов.

В 2014 году после бегства Януковича, “Свобода” принимала активное участие в Евромайдане. После формирования в парламенте новой правительственной коалиции партия вошла в ее состав. Некоторые члены политсилы заняли должности в Кабмине (Игорь Тенюх был назначен министром обороны, Игорь Швайка - министром аграрной политики и продовольствия, Андрей Мохник - министром экологии).

В мае 2014-го лидер “Свободы” Олег Тягнибок участвовал  в президентских выборах, но получил только 1,16% голосов украинцев.

В 2019 году на президентский пост от объединенных националистических сил выдвигался глава секретариата ВО “Свобода” Руслан Кошулинский. По итогам выборов, набрал 1,62% голосов.

Результат ВО “Свобода” на парламентских выборах 2014

Перед внеочередными выборами в Верховную раду 2014 года  в первую десятку членов партии вошли О. Тягнибок, Р. Кошулинский, А. Сич, Б. Бенюк, А. Миргородский, А. Витив, А. Мирный, А. Мохник, О. Панькевич, И. Мирошниченко.

По результатам голосования, Всеукраинскому объединению “Свобода” не хватило 0,29% , чтобы преодолеть 5%-й проходной барьер в парламент VIII cозыва. За партию проголосовало 742 022 украинцев (4,71%).

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