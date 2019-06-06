ВО "Свобода": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

ВО Свобода (facebook.com/svoboda.ua)

За даними соцопитування, ВО "Свобода" може набрати 1,6% голосів

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" братиме участь у виборах до Верховної ради 2019. Останні новини та рейтинги, дані соцопитувань, історія і діяльність партії - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг ВО "Свобода" на парламентських виборах 2019: опитування 16-21 травня

За даними соціологічного дослідження групи "Рейтинг", на майбутніх виборах до Ради IX скликання Всеукраїнське об'єднання "Свобода" може набрати 1,6% голосів (серед тих, хто точно піде на вибори і визначився). Із загальної кількості опитаних за "Свободу" готові голосувати 1,2% українців.

У загальному передвиборчому рейтингу політсила знаходиться на 10 місці. Згідно з результатами опитування, "Свобода" має низькі шанси пройти в парламент після виборів 21 липня 2019 року.

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Найбільший рівень підтримки у партії - серед жителів західних областей країни (2%), в центральних і східних областях - по 1%.

В антирейтингу партій у ВО "Свобода" 7 місце. 16,3% опитаних не проголосували б за неї за жодних обставин.

Історія і діяльність ВО "Свобода"

Політична сила існувала з 1991 року під назвою Соціал-Націоналістична партія України. До її складу входили представники Афганської ветеранської організації, Студентське братство Львова, Варта Руху, молодіжна організація "Спадщина". Лідером був львівський лікар-психіатр Ярослав Андрушків.

У 2004 році партія змінила назву на "Свобода", а її головою став Олег Тягнибок. Міністерство юстиції зареєструвало політичну силу в 2005 році.

Згідно з програмою партії, головними цілями її діяльності є: люстрація влади, скасування депутатської недоторканності, посилений курс на українізацію і розвиток патріотизму, введення кримінальної відповідальності за прояви українофобії, курс на європейський україноцентризм, розрив відносин із Російською Федерацією до повної деокупацію українських територій.

Також ВО "Свобода" наполягає на необхідності відображення національності в свідоцтвах про народження та паспортах, дотриманні процентних норм представництва етнічних груп в усіх сферах життя, реабілітації ветеранів ОУН-УПА.

Лідер ВО Свобода Олег Тягнибок (facebook.com/svoboda.ua)

Представники ВО "Свобода" брали участь у Помаранчевій революції в 2004 році. Олег Тягнибок під час виступів на Майдані підтримував Віктора Ющенка.

Завдяки підтримці західних областей України, партії "Свобода" вдалося пройти в парламент після виборів 2012 року, набравши 11% голосів.

У 2014 році після втечі Януковича, "Свобода" брала активну участь в Євромайдані. Після формування в парламенті нової урядової коаліції партія увійшла до її складу. Деякі члени політсили зайняли посади в Кабміні (Ігор Тенюх був призначений міністром оборони, Ігор Швайка - міністром аграрної політики і продовольства, Андрій Мохник - міністром екології).

У травні 2014-го лідер "Свободи" Олег Тягнибок брав участь в президентських виборах, але отримав лише 1,16% голосів українців.

У 2019 році на президентський пост від об'єднаних націоналістичних сил висувався глава секретаріату ВО "Свобода" Руслан Кошулинський. За підсумками виборів, набрав 1,62% голосів.

Результат ВО "Свобода" на парламентських виборах 2014

Перед позачерговими виборами до Верховної ради 2014 року до першої десятки членів партії увійшли О. Тягнибок, Р. Кошулинський, А. Січ, Б. Бенюк, А. Миргородський, А. Вітів, А. Мирний, А. Мохник, О. Панькевич, І. Мірошниченко.

За результатами голосування, Всеукраїнському об'єднанню "Свобода" не вистачило 0,29%, щоб подолати 5%-й прохідний бар'єр до парламенту VIII скликання. За партію проголосувало 742 022 українців (4,71%).