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"Свобода слова Савика Шустера" максимально обезопасила зрителей в студии

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 18:03
"Свобода слова Савика Шустера" максимально обезопасила зрителей в студии

"Свобода слова Савика Шустера" снова оказалась новатором и удивила своим подходом к безопасности на площадке.

В студии самого популярного политического ток-шоу Украины установили инновационные перегородки между зрителями. Это позволило обеспечить безопасность еще более высокого уровня для людей, приезжающих в студию и представляющих на программе мнение всей Украины.

"Мы приглашаем в студию только вакцинированных украинцев, а также делаем им экспресс-тесты на COVID перед эфиром – это принципиальная позиция. Но Савик посчитал, что на данном этапе этого недостаточно. Поэтому повысили безопасность на площадке с помощью современных прозрачных перегородок. Таким образом зрители ощущают дополнительную защиту, что очень важно в период эпидемии", – подчеркнул продюсер проекта Павел Елизаров.

&quot;Свобода слова Савика Шустера&quot; максимально обезопасила зрителей в студии

Не секрет, что "Свобода слова Савика Шустера" всегда становилась примером для других телевизионных проектов. Так что, посмотрим, какое еще украинское шоу в скором времени выйдет в эфир с такими же технологиями.

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