"Свобода слова Савіка Шустера" максимально убезпечила глядачів у студії

"Свобода слова Савіка Шустера" знову виявилася новатором і здивувала своїм підходом до безпеки на майданчику.

У студії найпопулярнішого політичного ток-шоу України встановили інноваційні перегородки між глядачами. Це дозволило забезпечити безпеку ще більш високого рівня для людей, які приїжджають в студію і представляють на програмі думку всієї України.

"Ми запрошуємо в студію тільки вакцинованих українців, а також робимо їм експрес-тести на COVID перед ефіром – це принципова позиція. Але Савік порахував, що на даному етапі цього недостатньо. Тому підвищили безпеку на майданчику за допомогою сучасних прозорих перегородок. Таким чином глядачі відчувають додатковий захист, що дуже важливо в період епідемії", – підкреслив продюсер проекту Павло Єлізаров.

Не секрет, що "Свобода слова Савіка Шустера" завжди ставала прикладом для інших телевізійних проектів. Так що, подивимося, яке ще українське шоу незабаром вийде в ефір з такими ж технологіями.