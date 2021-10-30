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"Свобода слова Савіка Шустера" максимально убезпечила глядачів у студії

Новость на русском →
Субота 30 жовтня 2021 18:03
"Свобода слова Савіка Шустера" максимально убезпечила глядачів у студії

"Свобода слова Савіка Шустера" знову виявилася новатором і здивувала своїм підходом до безпеки на майданчику.

У студії найпопулярнішого політичного ток-шоу України встановили інноваційні перегородки між глядачами. Це дозволило забезпечити безпеку ще більш високого рівня для людей, які приїжджають в студію і представляють на програмі думку всієї України.

"Ми запрошуємо в студію тільки вакцинованих українців, а також робимо їм експрес-тести на COVID перед ефіром – це принципова позиція. Але Савік порахував, що на даному етапі цього недостатньо. Тому підвищили безпеку на майданчику за допомогою сучасних прозорих перегородок. Таким чином глядачі відчувають додатковий захист, що дуже важливо в період епідемії", – підкреслив продюсер проекту Павло Єлізаров.

&quot;Свобода слова Савіка Шустера&quot; максимально убезпечила глядачів у студії

Не секрет, що "Свобода слова Савіка Шустера" завжди ставала прикладом для інших телевізійних проектів. Так що, подивимося, яке ще українське шоу незабаром вийде в ефір з такими ж технологіями.

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