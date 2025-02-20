Свобода чи безпека: що обирають українці у 2025 році

На третій рік війни все більше громадян надають пріоритет свободі над безпекою. І все менше опитаних готові поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та КМІС.

За даними опитування, заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові наражатися на небезпеку 46% респондентів.

Натомість 34% обрали варіант "звичайно, важливими є i свобода, i безпека, однак в обмін на безпеку я готовий поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод".

Порівняно з серпнем 2022 року частка респондентів, які готові заради особистої свободи та гарантій громадянських прав наражатися на небезпеку, зросла з 35% до 46%, а частка тих, хто вважає безпеку важливішою, знизилася з 39% до 34%.

Респонденти продовжують ставити свободу вище за добробут. Станом на грудень 2024 року - січень 2025 року, 60% опитаних зазначили, що готові терпіти матеріальні труднощі заради особистих свобод та гарантій дотримання громадянських прав.

Натомість 24% готові поступитися державі своїми правами та громадянською свободою в обмін на власний добробут. Не змогли обрати жодного із запропонованих варіантів 16%.

Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 6 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року. Усього було опитано 2580 респондентів віком, які проживають на контрольованих урядом України територіях, крім Донецької, Сумської і Херсонської областей, де опитування не проводилося через безпекові обмеження.