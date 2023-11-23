Свіжі курси валют: скільки коштують долар та євро в обмінниках

Станом на ранок 23 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,75 гривні, курс євро впав на 10 копійок до 41,00 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 40,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,01 -36,03 (купівля-продаж) - падіння на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс долара. До цього долар дешевшав п'ять банківських днів поспіль.

Офіційний курс на 23 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0675 грн за 1 долар (+0,0222 грн).

Курс євро становитиме 39,3352 гривень за 1 євро (-0,1308 грн).

Прогноз курсу

За даними НБУ, фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожче 40 гривень протягом наступних 12 місяців.

Фінансові аналітики у жовтні 2023 року прогнозують курс на рівні 40,36 грн/долар. Населення чекає на курс 40,43 грн/долар. Крім того, банкіри прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар.