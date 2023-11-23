Свіжі курси валют: скільки коштують долар та євро в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта почала дешевшати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 23 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,75 гривні, курс євро впав на 10 копійок до 41,00 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 40,30 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,01 -36,03 (купівля-продаж) - падіння на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс долара. До цього долар дешевшав п'ять банківських днів поспіль.
Офіційний курс на 23 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0675 грн за 1 долар (+0,0222 грн).
Курс євро становитиме 39,3352 гривень за 1 євро (-0,1308 грн).
За даними НБУ, фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожче 40 гривень протягом наступних 12 місяців.
Фінансові аналітики у жовтні 2023 року прогнозують курс на рівні 40,36 грн/долар. Населення чекає на курс 40,43 грн/долар. Крім того, банкіри прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар.