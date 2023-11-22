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Долар подорожчав після тижневого падіння: офіційний курс НБУ

Україна, Середа 22 листопада 2023 15:49
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Долар подорожчав після тижневого падіння: офіційний курс НБУ Фото: курс долара виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив офіційний курс долара. До цього долар дешевшав п'ять банківських днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0675 грн. за 1 долар (+0,0222 грн.).

Долар подорожчав після тижневого падіння: офіційний курс НБУ

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,3352 гривень за 1 євро (-0,1308 грн).

Долар подорожчав після тижневого падіння: офіційний курс НБУ

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 36,06-36,08 грн/долар (купівля-продаж).

Долар подорожчав після тижневого падіння: офіційний курс НБУ

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,75 гривень за долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожчий за 40 гривень протягом наступних 12 місяців.

За даними НБУ, фінансові аналітики у жовтні 2023 року прогнозують курс на рівні 40,36 грн/долар.

Населення чекає на курс 40,43 грн/долар. Крім того, банкіри прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар

Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар.

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