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Свежие курсы валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках

Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта начала дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,75 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 40,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,01 -36,03 (покупка-продажа) - падение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. До этого доллар дешевел пять банковских дней подряд.

Официальный курс на 23 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0675 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн).

Курс евро составит 39,3352 гривен за 1 евро (-0,1308 грн).

Прогноз курса

По данным НБУ, финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.

Финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар. Население ждет курс 40,43 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар.

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