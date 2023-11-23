Свежие курсы валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта начала дешеветь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 23 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,75 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,00 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 40,30 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,01 -36,03 (покупка-продажа) - падение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. До этого доллар дешевел пять банковских дней подряд.
Официальный курс на 23 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0675 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн).
Курс евро составит 39,3352 гривен за 1 евро (-0,1308 грн).
По данным НБУ, финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.
Финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар. Население ждет курс 40,43 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар.