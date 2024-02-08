Свіжі курси в обмінниках: скільки коштують долар та євро

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний уже три дні. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 лютого середній курс продажу долара в Україні не змінився - 38,05 гривні, курс євро не змінився - 41,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,55 гривні, євро по 40,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,57-37,59 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Офіційний курс на 8 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5937 грн за 1 долар (-0,0317 грн). Курс євро становитиме 40,5035 гривень за 1 євро (+0,1089 грн).

Заощадження українців

За даними НБУ, на початку 2024 року українці зберігали у банках 1 трлн 234,8 млрд. гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті .

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.