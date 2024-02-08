Свежие курсы в обменниках: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен уже три дня. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 февраля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,05 гривен, курс евро не изменился - 41,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,55 гривен, евро по 40,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,57-37,59 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста накануне.

Официальный курс на 8 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5937 гривен за 1 доллар (-0,0317 грн). Курс евро составит 40,5035 гривен за 1 евро (+0,1089 грн).

Сбережения украинцев

По данным НБУ, в начале 2024 года украинцы хранили в банках 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов были в иностранной валюте.

Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 796 млрд гривен. В валюте было 9,8 млн вкладов на сумму 438 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в декабре 2023 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,7% годовых, то по валютным депозитам банки давали всего 1,0% годовых.