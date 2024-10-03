Свійські тварини мають право на 5 свобод: про що мова

Зазначається, що благополуччя тварин не є терміном, взятим з науки. У Держпродспоживслужбі пояснили, що він виник через стурбованість суспільства щодо утримання тварин.

Відомо, що концепція 5 свобод використовується в багатьох країнах для оцінки благополуччя сільськогосподарських тварин.

Вона передбачає:

свободу від голоду, спраги і недостатньої годівлі;

свободу від болю, травм і хвороб;

свободу від температурного та фізичного дискомфорту;

свободу від страху і страждання;

свободу у відтворенні природної поведінки.

"Це означає, що тварина перебуває в належному стані благополуччя, якщо вона здорова, їй комфортно, має належну годівлю, в безпеці, має природну поведінку, і вона не страждає від факторів, таких як біль, страх і виснаження", - наголосили у Держпродспоживслужбі.

У службі разом із європейським проєктом EU4SaferFood підготували основні поради для забезпечення благополуччя тварин.

Свійських тварин необхідно утримувати, окрім риб, плазунів та земноводних. Умови мають бути наближені до природних.

Утримання свійських тварин (на потужностях) має забезпечувати достатня кількість професійного персоналу. Він має оглядати тварин, перевіряти їх стан здоров'я. У випадку, якщо тварина хвора - вона повинна отримувати необхідний догляд, а у разі необхідності бути ізольованою.

Обмеження свободи тварин має бути обґрунтованим. У разі, якщо вони знаходяться на прив'язі або у закритому приміщенні - їм необхідно забезпечити достатній простір для пересування.

Спосіб годівлі та напування тварин не має завдавати їм травм та страждань, для чого необхідно закупити відповідне обладнання.

При транспортуванні тварин мають бути враховані їхні потреби та безпека. Для цього також необхідно мати відповідне обладнання та забезпечити тваринам достатній простір.

Процес утримання тварин під час забою повинен містити основний принцип - не завдання зайвого болю та страждань. Він має передбачати:

належні теплові умови,

чистоту,

захист від падіння, ковзання, фізичних ушкоджень,

захист від контакту з іншими тваринами, якщо він не є безпечним.

При цьому, поводження з тваринами повинно відповідати їх типовій поведінці.

Окрім цього, важливо пам'ятати, що періодичність годівлі та напування має відповідати природним потребам тварин.