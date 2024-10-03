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Сельскохозяйственные животные имеют право на 5 свобод: о чем речь

Фото: свиньи (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Необходимо помнить, что каждое животное должно содержаться в надлежащих условиях. Одним из самых распространенных подходов, позволяющих определить благополучие животного, является концепция 5 свобод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Отмечается, что благополучие животных не является термином, взятым из науки. В Госпродпотребслужбе пояснили, что он возник из-за обеспокоенности общества по содержанию животных.

Известно, что концепция свободы 5 используется во многих странах для оценки благополучия сельскохозяйственных животных.

Она предполагает:

  • свободу от голода, жажды и недостаточного кормления;
  • свободу от боли, травм и болезней;
  • свободу от температурного и физического дискомфорта;
  • свободу от страха и страдания;
  • свободу в воспроизводстве природного поведения.

"Это означает, что животное находится в надлежащем состоянии благополучия, если оно здорово, ему комфортно, имеет должное кормление, в безопасности, имеет естественное поведение, и оно не страдает факторами, такими как боль, страх и истощение", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе .

В службе вместе с европейским проектом EU4SaferFood подготовили основные советы по обеспечению благополучия животных.

Домашние животные необходимо содержать, кроме рыб, пресмыкающихся и земноводных. Условия должны быть приближены к природным.

Содержание домашних животных (на мощностях) должно обеспечивать достаточное количество профессионального персонала. Он должен осматривать животных, проверять состояние здоровья. В случае, если животное больно – оно должно получать необходимый уход, а в случае необходимости быть изолированным.

Ограничение свободы животных должно быть обоснованным. В случае, если они находятся на привязи или в закрытом помещении – им необходимо обеспечить достаточное пространство для передвижения.

Способ кормления и поения животных не должен наносить им травм и страданий, для чего необходимо закупить соответствующее оборудование.

При транспортировке животных должны быть учтены потребности и безопасность. Для этого необходимо иметь соответствующее оборудование и обеспечить животным достаточное пространство.

Процесс содержания животных во время убоя должен содержать основной принцип – не задача излишней боли и страданий. Он должен предусматривать:

  • надлежащие тепловые условия,
  • чистоту,
  • защита от падения, скольжения, физических повреждений,
  • защита от контакта с другими животными, если она не безопасна.

При этом обращение с животными должно соответствовать их типичному поведению.

Кроме того, важно помнить, что периодичность кормления и поения должна отвечать естественным потребностям животных.

 

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